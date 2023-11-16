警政署、Whoscall再出擊 倡導防詐巡守隊落實高齡防詐

內政部警政署今（10）日攜手信任科技服務商Gogolook舉辦防詐巡守隊成軍記者會，為落實「高齡防詐」目標，警政署鼓勵社區鄰里組成「防詐巡守隊」，Gogolook則將提供警政署首批10萬組Whoscall進階版服務，提升高齡防詐保護力。

防詐巡守隊成軍記者會今天由警政署長黃明昭、刑事局局長周幼偉、Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰、Gogolook董事楊應超以及新北市永和警分局「反詐騙大使」里長陳紫渝共同出席。為打擊盜版App等釣魚連結詐騙，警政署與Whoscall共同研發「檢查連結」免費新功能，迄今已揪出上萬個詐騙連結。

因應不斷升級的詐騙型態，行政院於今年制定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，透過跨部門合作共同打擊詐騙，而扮演關鍵角色的內政部警政署也積極與國內企業合作防詐宣導活動與防詐技術開發。

自105年起，Whoscall母公司Gogolook（走著瞧股份有限公司）即與警政署刑事局攜手防詐，為開創公私協力防詐模式的第一間企業，面對詐騙管道從電話、簡訊蔓延到連結，Gogolook旗下防詐App Whoscall更聯手警政署在App內新增免費「檢查連結」功能，提供用戶一鍵過濾高風險連結，達到電話、簡訊、連結防詐三點不漏。

自5月「檢查連結」功能上線以來，Whoscall已幫助用戶檢查逾15萬次陌生連結的風險性，更揪出超過11%的詐騙連結；此外，許多用戶也因為「檢查連結」養成在點擊陌生連結前再三確認的習慣，目前單一用戶最高檢查次數高達533次，平均每日檢查3個陌生連結，反映此服務有效提升全民數位防詐力。

近期投資詐騙常透過數位廣告、通訊軟體散播假冒App的下載連結，繞過App Store與Google Play等官平台誘使民眾下載，造成手機中毒、個資外洩、信用卡盜刷等受害頻傳。警政署長黃明昭表示，「面對來路不明的連結，民眾應在點選前應該多加留意與查證，切勿下載陌生App。如有疑似詐騙的風險，請洽詢165反詐騙諮詢專線。」

根據警政署最新統計，今（112）年1至10月65歲以上民眾遭受詐騙案件數有3507件、4萬9156人，相較去年同期有上升趨勢。又高齡民眾一般較不擅長使用科技工具查證，易淪為詐騙犯罪受害者，警政署將運用守望相助隊的概念，鼓勵社區鄰里組成「防詐巡守隊」加強社區內的防詐意識，幫助長輩建立防詐觀念。

為有效提升高齡防詐保護力，Gogolook也將提供警政署首批10萬組為期半年的Whoscall進階版服務，搭配防詐巡守隊進行社區防詐宣導，並將依據反饋調整未來的合作機制。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，「我們不僅在防詐技術與服務上持續創新，也長期投入在各國的防詐教育中，與政府和各大企業攜手將防詐知識普及化，唯有民眾先具備基本的詐騙辨識能力再輔以科技工具，社會才能建立長期且有效的保護網。」除此之外，Whoscall也將在11月周年活動之際，釋出與警政署聯手拍攝的全新防詐宣導影片。