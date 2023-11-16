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影／台中男替菲律賓博弈網洗錢12億 抽水120萬警抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局電偵大隊在今年間偵辦一起收簿集團案時，發現李姓男子涉嫌重大，偵查期間發現，李不只向人頭收帳戶，還替菲律賓一間博弈網站「corebet77」經手出入金業務，從中抽取千分之一的水錢，今年9月底收網抓人，帶回李等涉案6人，還在共犯家中查獲8發手槍子彈，全案依詐欺等罪送辦後，檢方命涉案人以7萬元至15萬元交保。

刑事局電信偵查大隊二隊在今年7月間追查一件收簿集團案，發現涉案成員以「經營博弈」為由，向人收購金融帳戶，隨即交付詐欺集團，該集團再收購帳戶，做為詐欺匯款使用，由詐欺集團機房內成員，在通訊軟體LINE上以假投資之詐騙手法騙取被害人金錢。

全案由刑事局電偵大隊二隊與第四警分局共組專案小組，報請台中地檢署檢察官偵辦，發現李姓男子（27歲）為首的收簿集團，涉嫌在台中市北區某商辦大樓設立據點，還以第三方支付公司為名義，實際從事跨境博弈轉帳水房工作，替菲律賓一間博弈網站「corebet77」辦理出入金業務。

經查，李男經由大量菲律賓電信門號，註冊取得菲律賓金融支付平台「GCASH」及「MAYA」帳號，再透過簡訊接收器，俗稱「貓池」大量接收認證碼，進行出入金。

初步統計，李男從成立轉帳水房交易迄今，經手總金額菲律賓披索21億490萬餘元（合台幣約12億餘元），李嫌再以交易金額的千分之一作為手續費，估計有120萬元。

全案在今年9月間收網，帶回李姓男子等6人，查扣電腦5台、涉案用工作手機28支、簡訊接收器（貓池）3組、國外電信門號SIM卡2955張等贓證物，全案警詢後依詐欺、洗錢等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命李等人以7萬元至15萬元不等金額交保。

台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房，檢警在今年9月間收網抓人，查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房，檢警在今年9月間收網抓人，查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房，檢警在今年9月間收網抓人，查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房，檢警在今年9月間收網抓人，查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房，檢警在今年9月間收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房，檢警在今年9月間收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房，檢警在今年9月間收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房，檢警在今年9月間收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房，經手菲律賓一家博弈網站出入金工作，洗錢金額破12億元。圖／讀者提供
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房，經手菲律賓一家博弈網站出入金工作，洗錢金額破12億元。圖／讀者提供
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房，檢警在今年9月間收網抓人，查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房，檢警在今年9月間收網抓人，查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

菲律賓 詐欺

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