影／台中男替菲律賓博弈網洗錢12億 抽水120萬警抓人

刑事局電偵大隊在今年間偵辦一起收簿集團案時，發現李姓男子涉嫌重大，偵查期間發現，李不只向人頭收帳戶，還替菲律賓一間博弈網站「corebet77」經手出入金業務，從中抽取千分之一的水錢，今年9月底收網抓人，帶回李等涉案6人，還在共犯家中查獲8發手槍子彈，全案依詐欺等罪送辦後，檢方命涉案人以7萬元至15萬元交保。

刑事局電信偵查大隊二隊在今年7月間追查一件收簿集團案，發現涉案成員以「經營博弈」為由，向人收購金融帳戶，隨即交付詐欺集團，該集團再收購帳戶，做為詐欺匯款使用，由詐欺集團機房內成員，在通訊軟體LINE上以假投資之詐騙手法騙取被害人金錢。

全案由刑事局電偵大隊二隊與第四警分局共組專案小組，報請台中地檢署檢察官偵辦，發現李姓男子（27歲）為首的收簿集團，涉嫌在台中市北區某商辦大樓設立據點，還以第三方支付公司為名義，實際從事跨境博弈轉帳水房工作，替菲律賓一間博弈網站「corebet77」辦理出入金業務。

經查，李男經由大量菲律賓電信門號，註冊取得菲律賓金融支付平台「GCASH」及「MAYA」帳號，再透過簡訊接收器，俗稱「貓池」大量接收認證碼，進行出入金。

初步統計，李男從成立轉帳水房交易迄今，經手總金額菲律賓披索21億490萬餘元（合台幣約12億餘元），李嫌再以交易金額的千分之一作為手續費，估計有120萬元。