聽新聞
test
0:00 / 0:00
南市北門光電利益槍擊案！警逮6男1女 槍手仍在逃
台南市北門區某民宅昨晚傳出連續槍響，警方上午開記者會說明案情，上午已循線逮捕6男1女，據查，案件疑光電利益擺不平有關，涉嫌開槍的吳姓男子案發後逃逸，警追查中。
槍擊案發生在昨晚10點許，據悉，有詐欺前科50多歲將軍區吳男，因不滿熟識的學甲區黃男日前承攬南市沿海某光電案場基樁工程，雙方數天前爆發口角，熟識吳、黃的學甲區王男獲知後，向黃稱可主動調解，也向吳告知昨晚將前往排解。
結果，昨晚10點多，黃、王陣營分乘約5輛車來到北門區吳男住處，黃、王等人才剛下車，在屋內的吳陣營人士疑認為對方來意不善，旋即備妥手槍連續向外擊發，現場槍聲大作，發出「砰！砰！砰！」約10槍巨大聲響，一群人見狀驚慌匆促上車鳥獸散逃逸，暗夜槍響，附近居民驚嚇如驚弓之鳥。
隨後網路流傳民眾錄下槍擊過程影片，約同時間警方掌握槍擊案，學甲警分局及南市刑警大隊趕至採證，現場疑似有清理痕跡，找不到彈殼及槍戰痕跡，相當詭異。
警方根據現場錄影畫面，上午陸續前往涉案者工作住處及住處逮捕6男1女，近午又逮捕吳嫌兒子到案。
警方近午在學甲警分局開記者會說明，初步掌握槍擊案僅吳陣營單方開槍，疑為吳嫌開槍，據查，吳開槍後逃逸無蹤，警方掌握其目前沒在南市，持續透過線索追查中，有信心近日緝捕到案。
警方表示，到案者均與去年11月爆發的學甲八八槍擊案無關，黃、吳均為在地小包商，承攬一些小工程，沒想到因光電基樁工程大動干戈。警方強調，絕不容許在轄區動刀動槍影響治安，呼籲吳嫌主動到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言