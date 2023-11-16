影／台南88槍後再傳槍響 廖宗山：已事先警告將發動掃黑
台南市北門區昨晚傳出連續槍響雙方駁火近10槍，警方漏夜追查，上午已循線逮捕5人，持續追查涉案者，據查，案件疑光電利益擺不平有關，案由警方持續追查中。台南市警察局長廖宗山上午在議會受訪時表示，已指派刑大介入，88槍案之後全力掌握沿海治安，只有少數人可能有問題，已提前警告，但還是發生槍響，不排除再發動一次掃黑。
廖宗山表示，半夜接獲消息後，就派很多人及指派刑大介入，目前已掌握車輛和趕快捉到嫌犯，趕快釐清案情，從影片有聽到槍聲，但沒有找到彈殼和彈孔，88槍之後沿海治安，目前都掌握得很好，知道哪幾個人有問題有事先警告，但還是發生這種事，要再發動一次掃黑。
廖宗山說，北門區光電工程都有積極查訪廠商和店家，掌握只有1、2個人可能有問題，昨晚槍案是單一偶發事件，目前掌握雙方都是認識的地方人士，是因光電下游小包工程發生糾紛，刑大已掌握並積極追捕在逃嫌犯，將召開記者會說明案情。
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