影／台南88槍後再傳槍響 廖宗山：已事先警告將發動掃黑

台南市北門區昨晚傳出連續槍響雙方駁火近10槍，警方漏夜追查，上午已循線逮捕5人，持續追查涉案者，據查，案件疑光電利益擺不平有關，案由警方持續追查中。台南市警察局長廖宗山上午在議會受訪時表示，已指派刑大介入，88槍案之後全力掌握沿海治安，只有少數人可能有問題，已提前警告，但還是發生槍響，不排除再發動一次掃黑。

廖宗山表示，半夜接獲消息後，就派很多人及指派刑大介入，目前已掌握車輛和趕快捉到嫌犯，趕快釐清案情，從影片有聽到槍聲，但沒有找到彈殼和彈孔，88槍之後沿海治安，目前都掌握得很好，知道哪幾個人有問題有事先警告，但還是發生這種事，要再發動一次掃黑。