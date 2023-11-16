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南市北門暗夜槍響警逮5嫌 疑光電利益擺不平有關

聯合報／ 記者謝進盛莊曜聰／台南即時報導

南市北門區暗夜槍響，警方已陸續逮5嫌，疑光電利益擺不平有關。記者莊曜聰／攝影
南市北門區暗夜槍響，警方已陸續逮5嫌，疑光電利益擺不平有關。記者莊曜聰／攝影
台南市北門區某民宅昨晚傳出連續槍響雙方駁火近10槍，警方漏夜追查，上午已循線逮捕5人，持續追查涉案者，據查，案件疑光電利益擺不平有關，案由警方持續追查中。

據知，這起衝突事件發生在昨晚10時許，一派人馬騎乘多輛機車，前往北門區北門里一處宮廟，朝著一旁民宅方向開槍示威，屋裡人士聽到槍聲趕忙衝出，一名黑衣男子也掏出手槍還擊，雙方隔空交火，隨後先開槍的一方呼嘯而去，雙方均未到案。

警方接獲情資隨即成立專案小組漏夜追查，並到案發地點蒐證，卻發現現場疑似有清理痕跡，找不到彈殼及槍戰痕跡，相當詭異。

經調閱相關監視器後，警方鎖定多名人士，今凌晨陸續收網，上午已逮捕5人，持續釐清交往背景，據查，外界稱全案疑光電利益擺不平有關，警方不願證實，持續偵辦中。

地方人士也認為，槍擊案發生後，被害一方刻意「淡化」，的確不尋常，全案賴警方持續釐清。

北門 槍擊

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