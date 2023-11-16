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台南18歲男清晨開車迷途渾身「毒味」 警起出大批毒品

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

警方共計起獲21包K他命及43包毒品咖啡包，將林男依涉毒品危害防制條例送辦外，並將擴大追查毒品來源。圖／讀者提供
警方共計起獲21包K他命及43包毒品咖啡包，將林男依涉毒品危害防制條例送辦外，並將擴大追查毒品來源。圖／讀者提供
台南18歲林姓男子昨晨5時開車，經中西區民生路上走走停停，突見市警二分局巡邏車迎面而來，急忙轉進環河街停車場停放，怪異舉動引起警員注意，進入停車場內盤檢，經警敲窗請他下車，立即聞到滿身毒品菸味，進而在車內陸續起出21包K他命及43包毒品咖啡包。

經二分局海安派出所員警逐一清點，共計查扣有K他命42.8公克，及毒品咖啡包204公克，經毒品及尿液檢驗，均呈現K他命陽性反應。

林男供稱，大量購買較便宜，他是買來自己吸食。然而，員警對其供詞存疑，警方將深入調查，擴大追查毒品來源外，詢問後也依涉嫌毒品危害防制條例，將他移送法辦。

海安所警員黃揚傑、王育彬昨晨巡邏行經民生路段，發現前方黑色轎車在道路上緩慢行進，看似路況不熟在找路。駕駛林男一見巡邏車出現，竟馬上就近轉入環河街停車場內熄火，人縮坐車上等待警車開過。

但種種可疑舉動，早為員警發現並趨前盤檢。兩警在他下車受檢當中，聞到滿車及身上K菸毒味，開口詢問：「毒味這麼重」，他驚慌回應「車上沒有毒品」，在手電筒照射下在後座地板上發現一只手提包，裡頭放有4包K他命毒品。

警員當場喝斥蹲下外，隨後又在駕駛座中控台旁夾層內，起獲17包K他命及43包毒品咖啡包，共計查扣有21包K他命及43包毒品咖啡包，當場將他逮捕，帶回調查。

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林姓男子駕車見警急轉進停車場熄火停等，可疑舉動為警趨前盤檢，進而起獲大批毒品。圖／讀者提供
林姓男子駕車見警急轉進停車場熄火停等，可疑舉動為警趨前盤檢，進而起獲大批毒品。圖／讀者提供

毒品 咖啡 停車場

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