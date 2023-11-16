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水上鄉代會主席涉走私18公斤愷他命 聲押禁見獲准

中央社／ 台北16日電

水上鄉代表會主席林家緯。圖／翻攝臉書
水上鄉代表會主席林家緯。圖／翻攝臉書
嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯涉嫌走私毒品愷他命18公斤，士檢昨天晚間依運輸第三級毒品等罪嫌聲押禁見林男。士院認為林男有逃亡、串滅證之虞，今天凌晨裁准羈押禁見。

檢調獲報，海關人員日前在台北港執行貨物查驗時，查獲約18公斤第三級毒品愷他命，市價超過新台幣數千萬元，並循線查出林家緯涉案，懷疑林男指示共犯，透過模具機組夾帶毒品入台。

士林地檢署日前指揮警調單位，兵分多路搜索林家緯的辦公室、住居所等3處，並約談林男等人。

檢察官複訊後認為，林男犯嫌重大，依違反毒品危害防制條例運輸第三級毒品及懲治走私條例等罪嫌，昨天依法向士林地方法院聲請羈押禁見。

士院今天表示，林家緯涉犯重罪，嫌疑重大，有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，有羈押原因之必要，因此裁准羈押並禁止接見通信。

林家緯為無黨籍，連任2屆水上鄉代會主席，曾被控涉及暴力討債、恐嚇、傷害等爭議，案經嘉義地檢署搜索、傳喚，諭令林男50萬元交保，因告訴人撤回告訴，而獲不起訴處分。

毒品 嘉義 走私

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