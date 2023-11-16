影／毒鴛鴦潛居北巿空屋飄異味 警上門逮人他還跳窗逃

台北市中山區松江路一處空屋日前經常飄散異味，警方接獲檢舉展開調查，發現一對毒鴛鴦盤據其中、吸食毒品，立刻動員上門查緝，男子還跳窗逃逸，雙方歷經追逐查獲2人，詢後依法送辦。

警方11月7日晚上10時許集結警力，先由屋主打開民宅1樓大門，挺進2樓時男女鎖門阻擋，員警仍破門進入，查獲蹲在角落的女子。記者李隆揆／翻攝

警方調查，中山分局民權一派出所上月接獲民眾報案，松江路一處民宅時常飄散異味，同時接獲該民宅屋主通報，其房屋近來無人居住，卻有人潛入其中寄居，員警初查發現果然有一對男女出入空屋，立刻動員上門查緝。

警方11月7日晚上10時許集結警力，先由屋主打開民宅1樓大門，挺進2樓時男女鎖門阻擋，員警仍破門進入，查獲蹲在角落的女子，卻發現男子跳窗逃至隔壁公寓，員警立刻到公寓1樓追人，男子還想關門躲避查緝，仍遭優勢警力壓制逮捕。

據悉，50歲林男與5歲許女是情侶，兩人都曾涉毒品案，林男還因涉嫌竊盜案，遭台北地院、新北地檢、桃園地院發布通緝，警方另在兩人身上查獲毒品安非他命6包、吸食器等證物。