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影／怪前女友疏忽害小孩生病 暴怒男慈濟醫院前開槍洩憤

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區15日深夜街頭驚傳槍響，汪姓男子疑似不滿前女友未顧好其兩名未滿5歲一對兒女，導致小孩生病到醫院看病，當場暴怒在慈濟新店分院前路邊對空鳴槍洩憤後，汪男開槍後快跑離現場，新店警獲報今天凌晨12時許迅速逮人並取出犯案用槍枝，警方目前朝違反槍砲管制條例罪嫌偵辦中。

住台北市文山區汪姓男子（39歲）15 日晚上10時許，不滿前女友邱女（34歲）疏忽害其與前妻所生的兩名未滿5歲一對兒女，導致兩個小孩生病，汪男昨晚急忙開車載至慈濟新店分院看醫生，江男與邱女二人在醫院前路邊為照顧小孩一事發生口角爭執，汪男涉嫌對空鳴一槍洩憤，汪男開槍後快跑離現場。

新店警方獲報趕抵時，現場只剩邱女一人在場，經了解確認汪男身分，今天凌晨12時許逮人，汪男一開始騙稱槍枝已丟棄在讓店區通往世新大學及考試院方向的景美渓橋橋下，警方連夜押解汪男前往找尋未獲，他最後才改口藏在台北市文山區，並帶警方在台北市文山區辛亥路六段一處社區外面花圃，取出一把犯案用瓦斯槍。

警方今將該把瓦斯槍送驗，若確定該把瓦斯槍具有殺傷力，將依違反槍砲管制條例移送台北地檢署偵辦。

台北市汪姓男子（右三）15日晚上10時許，不滿前女友邱女疏忽害其兩個小孩生病，當場暴怒在慈濟新店分院前路邊對空鳴槍洩憤。記者王長鼎／翻攝
台北市汪姓男子（右三）15日晚上10時許，不滿前女友邱女疏忽害其兩個小孩生病，當場暴怒在慈濟新店分院前路邊對空鳴槍洩憤。記者王長鼎／翻攝
台北市汪姓男子15日晚上10時許，在慈濟新店分院前路邊對空鳴槍洩憤，一開始騙稱槍已丟至景美渓橋下，最後改口在北市木柵區取出犯案用瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝
台北市汪姓男子15日晚上10時許，在慈濟新店分院前路邊對空鳴槍洩憤，一開始騙稱槍已丟至景美渓橋下，最後改口在北市木柵區取出犯案用瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝
台北市汪姓男子15日晚上10時許，在慈濟新店分院前路邊對空鳴槍洩憤後，汪男開槍後快跑離現場，新店警獲報今天凌晨12時許逮人，起出犯案用瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝
台北市汪姓男子15日晚上10時許，在慈濟新店分院前路邊對空鳴槍洩憤後，汪男開槍後快跑離現場，新店警獲報今天凌晨12時許逮人，起出犯案用瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝
台北市汪姓男子15 日晚上10時許，不滿前女友邱女疏忽害其兩個小孩生病，當場暴怒在慈濟新店分院前路邊對空鳴槍洩憤。記者王長鼎／翻攝
台北市汪姓男子15 日晚上10時許，不滿前女友邱女疏忽害其兩個小孩生病，當場暴怒在慈濟新店分院前路邊對空鳴槍洩憤。記者王長鼎／翻攝
台北市汪姓男子(紅圈者)15日晚上10時許，不滿前女友邱女疏忽害其兩個小孩生病，當場暴怒在慈濟新店分院前路邊對空鳴槍洩憤。記者王長鼎／翻攝
台北市汪姓男子(紅圈者)15日晚上10時許，不滿前女友邱女疏忽害其兩個小孩生病，當場暴怒在慈濟新店分院前路邊對空鳴槍洩憤。記者王長鼎／翻攝
台北市汪姓男子15日晚上10時許，在慈濟新店分院前路邊對空鳴槍洩憤後，新店警獲報今天凌晨12時許逮人。記者王長鼎／翻攝
台北市汪姓男子15日晚上10時許，在慈濟新店分院前路邊對空鳴槍洩憤後，新店警獲報今天凌晨12時許逮人。記者王長鼎／翻攝

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