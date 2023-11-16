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影／台南北門暗夜傳槍響！雙方交火近10槍 現場收拾過

聯合報／ 記者莊曜聰謝進盛／台南即時報導

純樸漁村昨晚驚傳槍響，台南北門區有民眾錄到一段影像，某處宮廟旁有兩方人馬發生衝突，竟然持槍互相射擊，駁火近10槍，過程約數分鐘左右，雙方隨即做鳥獸散，警方接獲情資隨即成立專案小組漏夜追查，並到案發地點蒐證，卻發現現場疑似有清理痕跡，找不到彈殼及槍戰痕跡，在調閱相關監視器後鎖定可疑涉案人士，目前正全力追緝中。

據了解，這起衝突事件發生在15日晚間10時許，一派人馬騎乘多部機車，前往北門區北門里一處宮廟，朝著一旁的民宅方向開槍示威，屋裡人士聽到槍聲趕忙衝出，一名黑衣男子也掏出手槍還擊，雙方隔空交火，隨後先開槍的一方呼嘯而去，留下另一方收拾殘局。這宛如電影中槍戰場景也被民眾以手機錄下，但奇怪的是卻沒有居民向警方報案。

警方接獲相關情資後立刻成立專案小組調查，鑑識人員凌晨到現場蒐證，民宅已無人影，而影片中出現的車輛有幾輛仍未開走，但地面及周遭環境十分乾淨，並未發現彈殼遺留，員警地毯式搜查，連菸頭、檳榔渣都沒看到，似乎從未發生槍戰一般，相當詭異。

警方漏夜調閱路口監視器畫面，掌握可疑車輛調查，再根據地緣關係，鎖定黃姓、吳姓等可能涉案人士，出動警力追人，不讓狂徒逍遙法外，地方人士則懷疑，槍擊案可能與沿海光電場利益有關，警方不願證實，將持續調查以釐清案情。

台南北門區一處宮廟旁昨夜發生兩派人馬衝突，雙方持槍互開後鳥獸散，現場疑似清理過，未發現彈殼及槍擊痕跡。記者莊曜聰／攝影
台南北門區一處宮廟旁昨夜發生兩派人馬衝突，雙方持槍互開後鳥獸散，現場疑似清理過，未發現彈殼及槍擊痕跡。記者莊曜聰／攝影
台南北門區一處宮廟旁昨夜發生兩派人馬衝突，雙方持槍互開後鳥獸散，警方漏夜蒐證追查。記者莊曜聰／攝影
台南北門區一處宮廟旁昨夜發生兩派人馬衝突，雙方持槍互開後鳥獸散，警方漏夜蒐證追查。記者莊曜聰／攝影
雙方持槍隔空交火，行徑囂張。記者莊曜聰／翻攝
雙方持槍隔空交火，行徑囂張。記者莊曜聰／翻攝
雙方持槍隔空交火，行徑囂張。記者莊曜聰／翻攝
雙方持槍隔空交火，行徑囂張。記者莊曜聰／翻攝

北門 監視器

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