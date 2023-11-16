聽新聞
test
0:00 / 0:00

緬甸移送大陸277詐嫌 含6台籍

聯合報／ 記者陳政錄廖炳棋／北京、台北報導

緬甸佤邦司法委15日上午再次向大陸警方，移交了277名大陸籍電信詐騙人員，其中含6名台灣籍電詐人員。（佤邦新聞局官方微信公眾號為「佤邦之音」）
緬甸佤邦司法委15日上午再次向大陸警方，移交了277名大陸籍電信詐騙人員，其中含6名台灣籍電詐人員。（佤邦新聞局官方微信公眾號為「佤邦之音」）
緬甸佤邦新聞局政務公眾帳號發布，本月十五日，緬甸佤邦司法委在勐阿口岸再次向大陸警方移交二七七名電信詐騙人員，其中含六名台灣籍，這是近期緬北地區動亂加劇，中方又大動作通緝電詐頭目強化掃蕩力度後，緬甸近一個月來移交最大一批詐騙嫌犯，也首次「確認」有台籍在內。

據了解，緬甸今年八月以來向大陸移交約一五○○名電信詐騙嫌犯，傳出台籍六人，截稿前大陸國台辦未回覆本報提問。刑事局說，透過管道向大陸公安查證，尚未獲回應，若有台籍嫌犯，將依兩岸共同打擊犯罪機制向公安提出要求希望遣返，由台灣司法機關審理。

據緬甸佤邦新聞局通報，佤邦司法委近期成功搗毀數十個電詐窩點，抓獲各國籍電詐人員三二四人，查獲手機九七七支及電腦二一五台等犯罪工具，其中除其他國籍四十七人，佤邦司法委根據與大陸雲南省邊境相關地市公安局簽署的警務合作機制協議，十五日上午移交陸方二七七人，含台籍六人。

大陸公安部八月中旬聯同泰國、緬甸、寮國警方啟動打擊電詐聯合行動，在泰國清邁建立綜合協調中心，陸續有緬甸等國向大陸移交數批、上千名嫌犯的訊息發布，但未提到有台籍。近月規模最大一次是公安部上月十六日通報，雲南普洱公安機關與緬甸進行邊境警務執法合作，逮捕二三四九名陸籍嫌犯並移交陸方。

上月底緬北地區戰亂加劇，陸網傳出緬北四大電詐家族之一的「明家集團」，轉移成員時有人集體逃跑遭掃射，含四名大陸臥底警察，還慘遭活埋，陸方震怒。公安本月十二日大動作通緝相關詐騙頭目，被捕詐騙犯「懺悔影片」釋出流傳，向在緬甸詐騙家族警告，陸方將「血債血償」。

本報九月曾在國台辦記者會詢問各國移交詐騙嫌犯是否有台灣人及是否對台通報，國台辦發言人僅表示「依法打擊電信網路詐騙等違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全和合法權益是我們一貫的態度。」

刑事局長周幼偉八月底率團到大陸江蘇參加警學研討會，談及打擊電信網路詐騙等議題，惟目前仍未見在海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議機制下，兩岸有新的合作成果。

電信詐騙 緬甸 公安

延伸閱讀

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

任職5年盜領上千萬元！知名命理師找好友管帳 竟遭乾坤大挪移

鴻海財務長：大陸生產經營一切正常

不甩美、日、荷管制禁令 陸半導體設備進口額大增

相關新聞

史上最大宗 1.2公噸安毒藏垃圾

販毒集團從越南以貨輪走私安非他命來台，停靠高雄港時利用丟垃圾不必通過安檢的漏洞，夾藏安非他命送上貨車，刑事局攔車搜出價值...

緬甸移送大陸277詐嫌 含6台籍

據緬甸佤邦新聞局政務公眾帳號發布，本月十五日，緬甸佤邦司法委在勐阿口岸再次向大陸警方移交二七七名電信詐騙人員，其中含六名...

市價超過3千萬！模具機夾藏18公斤K他命 鄉民代表會主席遭羈押禁見

嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯涉運輸、走私約18公斤第三級毒品K他命，市價初估預估3千萬餘元。檢調查出，林家緯涉利用「模...

水上鄉代表會主席涉運毒…台北港運輸18公斤K他命 林家緯遭檢方聲押

嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯涉嫌運輸、走私第三級毒品K他命，遭檢調在台北港抓包查扣約18公斤K他命，昨檢方搜索、拘提到...

涉持有大麻！台虎精釀創辦人惹「麻」煩 北檢訊後無保請回

啤酒公司「台虎精釀」創辦人吳祖倫涉嫌持有及吸食大麻，台北地檢署今指揮新北市刑大至吳祖倫位於台北市的住居所等地查緝，起獲大...

刑事局破史上最大「安非他命走私」 陳建仁：年輕人吸大麻危險

刑事警察局今天發表第9波「安居緝毒專案」掃毒成果，查獲2857公斤毒品，包括1.2公噸安非他命，為歷來查獲最大量安毒走私...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。