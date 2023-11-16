緬甸移送大陸277詐嫌 含6台籍

緬甸佤邦司法委15日上午再次向大陸警方，移交了277名大陸籍電信詐騙人員，其中含6名台灣籍電詐人員。（佤邦新聞局官方微信公眾號為「佤邦之音」） 據緬甸佤邦新聞局政務公眾帳號發布，本月十五日，緬甸佤邦司法委在勐阿口岸再次向大陸警方移交二七七名電信詐騙人員，其中含六名台灣籍，這是近期緬北地區動亂加劇，中方又大動作通緝電詐頭目強化掃蕩力度後，緬甸近一個月來移交最大一批詐騙嫌犯，也首次「確認」有台籍在內。

據了解，緬甸今年八月以來向大陸移交約一五○○名電信詐騙嫌犯，傳出台籍六人，截稿前大陸國台辦未回覆本報提問。刑事局說，透過管道向大陸公安查證，尚未獲回應，若有台籍嫌犯，將依兩岸共同打擊犯罪機制向公安提出要求希望遣返，由台灣司法機關審理。

據緬甸佤邦新聞局通報，佤邦司法委近期成功搗毀數十個電詐窩點，抓獲各國籍電詐人員三二四人，查獲手機九七七支及電腦二一五台等犯罪工具，其中除其他國籍四十七人，佤邦司法委根據與大陸雲南省邊境相關地市公安局簽署的警務合作機制協議，十五日上午移交陸方二七七人，含台籍六人。

大陸公安部八月中旬聯同泰國、緬甸、寮國警方啟動打擊電詐聯合行動，在泰國清邁建立綜合協調中心，陸續有緬甸等國向大陸移交數批、上千名嫌犯的訊息發布，但未提到有台籍。近月規模最大一次是公安部上月十六日通報，雲南普洱公安機關與緬甸進行邊境警務執法合作，逮捕二三四九名陸籍嫌犯並移交陸方。

上月底緬北地區戰亂加劇，陸網傳出緬北四大電詐家族之一的「明家集團」，轉移成員時有人集體逃跑遭掃射，含四名大陸臥底警察，還慘遭活埋，陸方震怒。公安本月十二日大動作通緝相關詐騙頭目，被捕詐騙犯「懺悔影片」釋出流傳，向在緬甸詐騙家族警告，陸方將「血債血償」。

本報九月曾在國台辦記者會詢問各國移交詐騙嫌犯是否有台灣人及是否對台通報，國台辦發言人僅表示「依法打擊電信網路詐騙等違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全和合法權益是我們一貫的態度。」

刑事局長周幼偉八月底率團到大陸江蘇參加警學研討會，談及打擊電信網路詐騙等議題，惟目前仍未見在海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議機制下，兩岸有新的合作成果。