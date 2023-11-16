史上最大宗 1.2公噸安毒藏垃圾

販毒集團以貨輪走私毒品來台，刑事局攔車搜出安非他命一點二公噸，為國內歷來查獲最大量安毒走私。記者廖炳棋／翻攝 販毒集團從越南以貨輪走私安非他命來台，停靠高雄港時利用丟垃圾不必通過安檢的漏洞，夾藏安非他命送上貨車，刑事局攔車搜出價值廿一億元的一點二公噸安非他命，查獲葉姓男子等八人依毒品罪移送，法院裁定羈押禁見，為國內歷來破獲最大量安毒走私。

政府昨大動作公布緝毒成果，近期卻接連有網紅涉毒。新北市刑警大隊上周查獲網紅Joeman、蕾拉及湯宇夫妻持有大麻，昨又查獲台虎精釀啤酒創辦人四十四歲吳祖倫持有大麻，從他台北市住處客廳紅酒櫃抽屜搜出大麻菸油及大麻花共二三○公克、迷幻蘑菇及二級毒品西洛西賓成分巧克力三包。

台虎精釀啤酒創辦人吳祖倫被查獲持有大麻，警方依毒品罪移送，檢方請回。記者杜建重／攝影

吳稱，二○一二年在美國首次吸食，近一年多因小孩剛出生已未吸食，大麻是朋友提供，但未透露朋友身分。警方採尿送驗，詢後依毒品罪移送，檢方訊後請回。

警方調查，販毒集團從越南海運毒品，海上轉交喀麥隆籍貨輪「飛燕號」，今年八月七日停靠高雄港丟棄垃圾及補給民生物資，丟垃圾不必經海關安檢，犯嫌從貨船將安非他命藏進垃圾，卸運到接應的貨車。

刑事局今年二月接獲線報指將有毒品走私進高雄港，警方在貨輪停靠當天攔截貨車，從滿車垃圾底部搜出安非他命一點二公噸及價值二億元的一一九公斤Ｋ他命，逮捕負責陸地運毒六十八歲葉姓男子、運毒司機柯姓男子及共犯鄭姓男子；搜索飛燕號查獲負責海上運毒柯姓男子、共犯陳姓男子及印尼籍一名船長、一名船員，再循線拘提金主李姓男子。警懷疑毒品來自東南亞金三角。

另外，販毒集團改裝小貨車為行動製毒車，深夜開到彰化縣社頭山區、墓地製毒。刑事局九月十一日攻堅，查扣喵喵原料二-溴-四-甲基苯丙酮一○五公斤、半成品六二○公斤及制式、非制式子彈七十二顆，當場逮捕游姓、賴姓、黃姓、趙姓男子，檢方聲押獲准。

高檢署昨統籌六大緝毒系統在刑事局公布第九波安居緝毒專案成果，行政院長陳建仁到場慰勉說，請各執法機關加強查緝，宣導吸食大麻危害。專案查獲毒品二八五七公斤、大麻一二三二株、毒品咖啡包三萬八○四五包；犯嫌四一○○人，其中製造運輸販賣毒品七三三人，羈押被告一九七人；破獲卅八座製毒工廠，查扣犯罪所得一二六七萬元。