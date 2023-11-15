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市價超過3千萬！模具機夾藏18公斤K他命 鄉民代表會主席遭羈押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯涉運輸、走私約18公斤第三級毒品K他命，市價初估預估3千萬餘元。檢調查出，林家緯涉利用「模具機」貨物藏毒，從台北港走私毒品，今晚他面對記者提問毒品賣給誰？低頭不發一語。稍早士林地方法院認犯嫌重大，裁定羈押禁見。

士林地方法院今夜召開聲押庭，林家緯涉犯運輸第三級毒品、私運管制物品進口等罪嫌，嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年徒刑以上之重罪，且有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，有羈押原因及羈押必要，裁定羈押禁見。

據悉，全案源於關務署基隆關通報，在台北港執行貨物查驗時，從「模具機」貨物中發現疑「夾藏」第三級毒品愷他命，毛重約18公斤，市價初估約3240萬元，由緝毒專組主任檢察官江柏青統籌、檢察官詹于槿指揮團隊溯源偵辦。

士檢追查，發現嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯涉嫌運輸毒品，昨指揮調查局航業處基隆調查站等單位，南下嘉義，搜索林家緯辦公室和住處等3處所，帶回至基隆調查站訊問，今天下午移送檢方。經檢察官訊問後，依運輸第三級毒品及違反懲治走私條例等罪嫌，向法院聲押禁見。林家緯今晚他面對記者提問「毒品賣給誰？」低頭不發一語。

35歲無黨籍林家緯，連任2屆水上鄉民代表會主席，2021年底，涉替黃男討250萬元，疑押人暴力討債，林家緯涉在餐廳內折斷竹筷，刺傷人左耳，還恐嚇叫人載到山裡；嘉義地檢署搜索傳喚，林當時50萬元交保，今年案件偵結獲不起訴處分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯涉運輸約18公斤第三級毒品K他命，今晚遭法院裁定羈押禁見。記者蕭雅娟／攝影
嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯涉運輸約18公斤第三級毒品K他命，今晚遭法院裁定羈押禁見。記者蕭雅娟／攝影

毒品 嘉義 台北港 走私 討債

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