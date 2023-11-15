高檢署整合6大緝毒系統 發布第9波安居緝毒專案成果

高檢署統籌檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務六大緝毒系統，於今年9、10月間執行第九波安居緝毒專案，今天假刑事警察局舉行成果發布記者會。此波緝毒重點在於自去年自今年上半年竄起的K他命，從源頭端加強查緝運輸、製造、販賣等不法行為，並向下刨根挖掘施用黑數，六大緝毒喜系統也將持續查緝新興毒品、各級製毒工廠、幫派涉入毒品、利用網路販毒等。

今天「第九波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」中，行政院長陳建仁親自蒞臨凸顯政府對緝毒的重視，陳建仁也再次要求全體機關加強「阻斷毒品來源」及「降低施用再犯」，展現政府打擊毒品的決心。

在打擊K他命方面，共查獲製造、運輸、販賣 256 人、施用人數 1576 人、重量189.8 公斤，製造工廠 12 座。至於全部毒品查緝成效方面，共查獲人數 4100 人，其中製造、運輸、販賣毒品733人，羈押197人；查獲毒品2857.7公斤、查扣大麻1232 株、混合式毒咖啡包38045 包、破獲製毒工廠38座，查扣犯罪所得1267萬7551元、車輛 23 台、3C類產品824台。

高檢署表示，打擊毒品是一場絕不能輸的長期作戰，高檢署將與所有緝毒團隊伙伴通力合作，統合緝毒資源，希望在緝毒策略與資源有效整合下，以緊密的緝毒網絡發揮最強緝毒效能，守護國人健康與安全。

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