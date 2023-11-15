夜晚做工太累…泰籍逃逸移工涉販毒給同鄉「提神」 警逮13嫌

泰籍逃逸移工瓦山因同鄉大都為逃逸移工，常需在夜晚做粗工，涉嫌販賣安非他命給同鄉提神，嘉義縣警方日前查獲瓦山及其女友，及11名泰籍逃逸移工，警訊後，依法移送法辦。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿指出，日前查獲外籍移工涉及吸食毒品大麻、安非他命案件，向上溯源查緝到3名泰籍的藥頭，不過這3人僅是毒品的小盤商，進一步追查發現毒品的中盤是1名泰籍逃逸移工瓦山。

警方表示，經追查，瓦山與印尼籍女友均為逃逸移工，並藏匿於雲林縣元長鄉一帶，居無定所且常更換交通工具，經長期調閱監視器畫面及現地訪查，發現瓦山與其女友藏匿於元長鄉西庄一帶。

警方指出，專案小組日前在藏匿處附近埋伏，先發現瓦山女友騎機車外出，經攔查確認身分後，循線查獲瓦山及同住的11泰籍逃逸移工；瓦山來台工作逃逸數年，與印尼籍女友交往，因了解只要被查獲就要分別遭遣返，才會持續四處藏匿；瓦山坦承犯案。

警方說，瓦山逃逸多年，周邊大都是逃逸的同鄉移工，因逃逸身分，只能做粗工，且是耗費體力、大夜班性質工作，因此部分逃逸移工靠吸食安非他命提神，瓦山因身上現金多，涉嫌販賣毒品給同鄉，犯案時間約2年。

警訊後，將瓦山女友等12名逃逸移工，分別送往嘉義縣專勤隊，瓦山則被依毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦。

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