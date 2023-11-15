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兌幣機大盜鎖定無人商店行竊 鹿港區至少6店家受害

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉發生多起自動選物店兌幣機遭竊，鹿港分局連日過濾相關影像，發現一名陳姓男子將偷來的車牌掛在自己機車上，再對夾娃娃機店或是自助洗衣店的兌幣機下手，至少有6間店家受害，損失金額約20萬元。

警方指出，歹徒都是利用深夜騎乘機車到處犯案，鎖定無人看顧的選物販賣機店及自助洗衣店下手行竊，竊嫌持工具破壞機台並撬開零錢箱竊取財物，因多處店家受害，組成專案小組偵辦。

警方勾稽比對歹徒特徵，鎖定陳姓男子涉有重嫌，本月13日將陳嫌拘提到案，並在他身上起獲毒品安非他命、施用器具、贓款1萬多元及作案車牌1面等證物，陳男供稱其餘的錢都花光了。全案依違反刑法加重竊盜罪及毒品危害防制條例罪移請彰化地檢署偵辦，檢方聲請羈押獲准。

警方表示，陳嫌犯案時為避免警方查緝，都會戴上口罩與安全帽進入店家，更在行竊前將自己的機車換上失竊號牌掩飾，目前已知至少有6間店家受害，懷疑還有更多店家受害，正擴大偵辦中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化陳姓嫌犯疑似以螺絲起子破壞，偷走娃娃機、兌幣機的錢幣。圖／警方提供
彰化陳姓嫌犯疑似以螺絲起子破壞，偷走娃娃機、兌幣機的錢幣。圖／警方提供

陳姓嫌犯疑似將偷來的車牌掛在自己機車上，再對夾娃娃機店或是自助洗衣店的兌幣機下手行竊。圖／警方提供
陳姓嫌犯疑似將偷來的車牌掛在自己機車上，再對夾娃娃機店或是自助洗衣店的兌幣機下手行竊。圖／警方提供

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