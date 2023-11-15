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畫框夾藏海洛因快遞闖關 航警逮4人送辦通緝主嫌

中央社／ 桃園機場15日電

航警局與台北關查獲利用快遞包裹以畫框夾藏海洛因企圖闖關，初估市值逾新台幣千萬元，警方循線逮捕4嫌以違反毒品危害防制條例送辦，並對人在泰國的主嫌李姓男子發布通緝。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧今天上午接受媒體聯訪表示，航警局與關務署台北關3月間在桃園國際機場UPS美商優速比快遞進口專區，查獲自中國大陸深圳寄送包裹，以畫框夾藏重2956.8公克的第一級毒品海洛因企圖闖關，初估市值逾新台幣千萬元。

張驄瀧說，航警局隨即報請桃園地方檢察署指揮偵辦，專案小組經多日布線追查，鎖定貨主取貨地點、方式，當場逮捕領貨的陳姓、蔡姓男子2名嫌犯，調查後再會同全台警方11個友軍單位溯源偵辦，為追查主嫌，警方調閱近百支監視器分析過濾，足跡遍步台北、高雄、屏東等地。

張驄瀧指出，專案小組先在屏東市緝捕有製毒前科的同夥翁姓男子到案，後續又借訊領貨共犯，經過數月的布署追緝於桃園市逮捕劉姓嫌犯，全案共逮捕4名嫌犯到案，以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並針對人在泰國的主嫌李男發布通緝持續追捕。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園 毒品 機場 反毒

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