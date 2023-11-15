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兩群年輕人K歌 碰撞當事人說沒事、友人代出頭亮刀傷人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市兩群年輕人在KTV不同包廂唱酒，今晨4點多各自下樓後，兩方有人在附近超商門口發生擦撞，當事人「打招呼」後分開，但過不久陳姓男子等3人為友人出頭，陳男涉嫌持刀劃傷對方2名男子。警方查出陳男、林男和張男動手，帶回偵詢後，依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送辦。

基隆警方今天凌晨4點多接獲報案，指在廟口商圈仁二路、愛三路口美妝店前騎樓有人打群架，派遣快打部隊線上警網趕往現場時，看到2名20多歲男子受傷，其中1人的大腿有刀傷，另1人的小腿受傷，通知消防局派救護車將2人送醫救治。

據了解，兩群年輕人相互不認識，各自前往仁二路一家KTV包廂唱歌。凌晨4點多分別下樓後，雙方中有人在KTV左側的超商門口發生碰撞，但因彼此致意，未進一步引爆衝突。

雙方人馬後來各自陸續搭車離去，其中一方只剩被殺傷的2名男子，在KTV右側美妝店前等待搭車時， 陳男這方有人出面詢問2人碰撞的事。因為這2人並非碰撞當事人，交涉過程中雙方火氣漸大，引發口角，22歲陳男、林男和18歲張男和這2名男子發生肢體衝突，陳男持折疊刀劃傷2名男子，行凶後逃離現場。

警一分局調閱周邊道路監視器畫面，依車號及KTV訂位資訊等資料，查出陳男、林男和張男身分，上午分別帶回警局偵詢後，依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市陳姓、林姓和張姓男子因故與人涉嫌鬥毆，陳男持刀劃傷2名男子。警方將3人帶回偵詢後，依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓、林姓和張姓男子因故與人涉嫌鬥毆，陳男持刀劃傷2名男子。警方將3人帶回偵詢後，依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓、林姓和張姓男子因故與人涉嫌鬥毆，陳男持刀劃傷2名男子。警方將3人帶回偵詢後，依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓、林姓和張姓男子因故與人涉嫌鬥毆，陳男持刀劃傷2名男子。警方將3人帶回偵詢後，依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓、林姓和張姓男子因故與人涉嫌鬥毆，陳男持刀劃傷2名男子。警方將3人帶回偵詢後，依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓、林姓和張姓男子因故與人涉嫌鬥毆，陳男持刀劃傷2名男子。警方將3人帶回偵詢後，依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送辦。記者邱瑞杰／翻攝

KTV 基隆 鬥毆

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