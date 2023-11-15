影／毒犯躲鹿港鐵皮屋改槍 警扣罕見「小沙鷹」還有衝鋒槍達姆彈

彰化許姓男子長期施用毒品，為短期內賺取暴利買毒，躲在鹿港鎮1處偏僻的汽休回收廠內的鐵皮屋改造槍枝，台中警方接獲線報荷槍實彈到場逮人，當場在許隨身包包起獲1把改造衝鋒槍，還有罕見俗稱「小沙鷹」的仿IWI傑里科手槍及達姆彈，詢後依槍砲、毒品等罪嫌將他移送偵辦。

台中第1分局指出，經查許男（51歲）長期施用毒品，並窩藏在鹿港鎮製造、改造槍枝，11月8日持搜索票會同鹿港分局全副武裝到場抓人，許男見警方上門只能乖乖配合，且許雖年過50，仍腳穿NIKE球鞋、手戴金表，對穿著十分講究。

警方並從許的1個黑色手提袋內，起獲1把仿柯特9毫米衝鋒槍，另1把則是仿以色列製俗稱「小沙漠之鷹」的IWI傑里科手槍，另還有85顆子彈、12顆達姆彈、電動砂輪機等改槍工具，以及海洛因6包（8.6公克）安非他命7包（46.8公克）。

警方發現，許男改造技術純熟，查獲槍枝槍管都已貫通，且他選在汽修廠後的鐵皮屋，除了改槍工具取得容易，還可以利用噪音掩護其在內改槍行為。

許落網僅坦承客觀被查獲事實，其餘均否認，並自稱技術都是自己自學的，對於槍枝來源均避重就輕不願交代，警方不排除許男購買模型槍改造，或是受人委託改槍牟利。

警方詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌將他移送彰化地檢署偵辦，另外現場另查獲2人，雖無證據顯示為許男改槍共犯，但仍由鹿港分局帶回驗尿。

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