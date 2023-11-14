凌晨不睡覺！屏東2賊玩真心話大冒險 起念偷「這東西」

屏東43歲張姓、45歲莊姓兩名男子，今年7月初凌晨不睡覺，玩起真心話大冒險，而輸家懲罰竟是「偷東西」，接近4時許，兩人趁著天亮四下無人，隨機下手行竊路邊一對機車後照鏡，由張徒手取走後，兩人逃之夭夭；事後，張、莊二人被依竊盜罪，法院分別判拘役40天、30天。

據了解，受害人鍾女7月8日上午9時許發現，停放在旗山醫院前的機車，竟然少了兩支後照鏡，嚇得趕緊報警求助，警方獲報循線調閱監視器，一看就發現其中張男，正是居住屏東高樹眼熟的慣竊。

旗山分局表示，經詢問張男，才知兩支後照鏡還放在莊男機車置物箱內，兩人當時僅是一時興起，出於好玩心態，恣意竊取鍾女的機車後照鏡，事後，檢方偵結，依竊盜罪將兩人起訴。

橋頭地方法院簡易庭法官審酌，張男過去有多次竊盜前科，莊男則有施用毒品前科，兩人素行不良，犯後雖坦承犯行，並歸還後照鏡給鍾女，但並未與鍾女達成和解或予以賠償，法官認為兩人缺乏尊重他人財產權的觀念，依共同竊盜罪，分別判張男拘役40天；莊男拘役30天，全案仍可上訴。