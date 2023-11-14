快訊

出發了 習近平晚間乘專機赴美國出席APEC峰會

號誌桿被撞歪...台東太麻里2車等紅燈突遭聯結車追撞 釀4人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凌晨不睡覺！屏東2賊玩真心話大冒險 起念偷「這東西」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

屏東43歲張姓、45歲莊姓兩名男子，今年7月初凌晨不睡覺，玩起真心話大冒險，而輸家懲罰竟是「偷東西」，接近4時許，兩人趁著天亮四下無人，隨機下手行竊路邊一對機車後照鏡，由張徒手取走後，兩人逃之夭夭；事後，張、莊二人被依竊盜罪，法院分別判拘役40天、30天。

據了解，受害人鍾女7月8日上午9時許發現，停放在旗山醫院前的機車，竟然少了兩支後照鏡，嚇得趕緊報警求助，警方獲報循線調閱監視器，一看就發現其中張男，正是居住屏東高樹眼熟的慣竊。

旗山分局表示，經詢問張男，才知兩支後照鏡還放在莊男機車置物箱內，兩人當時僅是一時興起，出於好玩心態，恣意竊取鍾女的機車後照鏡，事後，檢方偵結，依竊盜罪將兩人起訴。

橋頭地方法院簡易庭法官審酌，張男過去有多次竊盜前科，莊男則有施用毒品前科，兩人素行不良，犯後雖坦承犯行，並歸還後照鏡給鍾女，但並未與鍾女達成和解或予以賠償，法官認為兩人缺乏尊重他人財產權的觀念，依共同竊盜罪，分別判張男拘役40天；莊男拘役30天，全案仍可上訴。

鍾女車上被竊嫌拆下的後照鏡。記者古和純／翻攝
鍾女車上被竊嫌拆下的後照鏡。記者古和純／翻攝
莊姓男子騎車載著張姓男子隨機行竊。記者古和純／翻攝
莊姓男子騎車載著張姓男子隨機行竊。記者古和純／翻攝
民眾上班前竟發現機車缺了兩物。記者古和純／翻攝
民眾上班前竟發現機車缺了兩物。記者古和純／翻攝

竊盜 屏東 監視器

延伸閱讀

檢舉魔人出沒！屏東潮州警方公布鎮內檢舉熱點及重點違規

四線齊發！533億元高雄小港林園線今動工 王國材：未來將延伸到屏東

議員批物產館淪蚊子館 屏縣府：熱博期間營運並重新招商

屏東推班班吃鱸魚 6.3萬師生嚐在地鮮味

相關新聞

涉犯毒品走私案件 水上鄉民代表會主席林家緯又被帶走

士林地檢署偵辦嘉義水上鄉代表會主席林家緯涉毒案，法務部調查局航業處基隆站今天將他帶走偵訊，嘉義市調查站也配合一同偵辦。由...

凌晨不睡覺！屏東2賊玩真心話大冒險 起念偷「這東西」

屏東43歲張姓、45歲莊姓兩名男子，今年7月初凌晨不睡覺，玩起真心話大冒險，而輸家懲罰竟是「偷東西」，接近4時許，兩人趁...

展出常見5大染毒場所 教官透露大學生常碰「這個」

近日網紅染毒案件引發社會關注，為避免大學生產生模仿效應，誤用毒品，嘉南藥理大學攜手中國信託反毒教育基金會，舉辦校園反毒巡...

曾暴力討債獲交保…水上鄉民代表會主席涉毒品案 今遭檢調搜索約談

嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯涉嫌毒品案件，今早士林地檢署指揮調查局航業處基隆調查站，搜索三處帶回林家緯，目前林在基隆站...

超商廁所遺毒品…毒蟲回頭找巧遇南警 找錢包當藉口瞞不了

台南市32歲力姓男子昨天在安南區某超商廁所內涉嫌吸毒後，將剩餘K他命毒品遺留於廁所置物架上離去，遭其他民眾發現報警，力男...

罪加一條！女偽造診斷書 只為聲請延期入監服刑

家住桃市中壢區陳姓女子4年前將海洛因毒品四度無償提供3名毒友被逮，經桃園地院審理後，判她應執行有期徒刑1年8月確定，詎料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。