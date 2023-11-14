涉犯毒品走私案件 水上鄉民代表會主席林家緯又被帶走
士林地檢署偵辦嘉義水上鄉代表會主席林家緯涉毒案，法務部調查局航業處基隆站今天將他帶走偵訊，嘉義市調查站也配合一同偵辦。由於航業處主要偵辦案件多與海關相關，是否涉及走私正由調查人員調查中，預計明天移送檢方複訊。
基隆調查站調查官今早會同嘉義市調查站，前往林家緯住處、代表會辦公室查扣相關文件，並將林家緯帶至基隆調查站詢問，至於是否涉犯毒品及走私案件，尚待檢調進一步釐清。
35歲林家緯為兩屆水上鄉民代表會主席，曾被控與黃姓男子等11人押人暴力討債，今年3月嘉義地檢署偵查終結，因原告林姓男子撤回告訴，且無積極證據證明涉犯其他罪行，對林家緯等人不起訴。
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