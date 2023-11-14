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展出常見5大染毒場所 教官透露大學生常碰「這個」
近日網紅染毒案件引發社會關注，為避免大學生產生模仿效應，誤用毒品，嘉南藥理大學攜手中國信託反毒教育基金會，舉辦校園反毒巡迴特展，設定5大情境及場所最可能出現的毒品型態，一一向大學生宣導最新反毒知識，更利用反毒迷思，打破販毒者的甜言蜜語。
巡迴特展主要以大學生生活中常見的朋友家、打工場所、夜店、便利商店及網路世界5種高風險情境，再以情境中常出現的毒品，以「仿真品」陳列向學生宣導毒品的危害。更透過「毒品迷思」解說，讓學生了解販毒者常常以話術如「吃這個會很享受音樂」、「吸一口不會上癮」等，背後隱藏對健康危害多嚴重。
曾服務4所高中及大專院校的教官陳一弘表示，根據觀察目前大學生常見的毒品是K他命為最大宗，因取得容易價格低，時常成為學生吸食種類，有9成之多都是從校外友人介紹而深陷毒品禁錮；曾任3所學校的教官胡安芝說，學生使用K他命近年來有緩慢下降的趨勢，而新興毒品如毒咖啡包、毒梅粉等，也是有上升的趨勢，所以需要時常提醒學生，不明包裝的東西不要心存僥倖嘗試。
至於如何協助學生脫離毒癮？教官王美玲表示，一旦發現學生有相關情形，就會成立「春暉小組」執行長達3個月的輔導，每周定期驗尿，關心學生身心狀況，期滿之後沒出現毒品陽性反應就會解除小組，不過還是會將該名學生列入特定輔導對象，每月定期驗尿1次直至畢業。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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