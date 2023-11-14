聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾暴力討債獲交保…水上鄉民代表會主席涉毒品案 今遭檢調搜索約談
嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯涉嫌毒品案件，今早士林地檢署指揮調查局航業處基隆調查站，搜索三處帶回林家緯，目前林在基隆站訊問中，至於涉案情節尚待釐清。
35歲無黨籍林家緯，連任2屆水上鄉民代表會主席，2021年底，涉替黃男討250萬元，疑押人暴力討債，林家緯涉在餐廳內折斷竹筷，刺傷人左耳，還恐嚇叫人載到山裡；嘉義地檢署搜索傳喚，林當時50萬元交保，今年案件偵結獲不起訴處分。
士林地檢署接獲調查局航業處基隆調查站情資，林家緯涉及毒品案件，今天指揮調查人員搜索、約談林家緯釐清案情，此案是否為走私毒品案件，尚在訊問中，尚不便對外說明。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言