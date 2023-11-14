曾暴力討債獲交保…水上鄉民代表會主席涉毒品案 今遭檢調搜索約談

嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯涉嫌毒品案件，今早士林地檢署指揮調查局航業處基隆調查站，搜索三處帶回林家緯，目前林在基隆站訊問中，至於涉案情節尚待釐清。

35歲無黨籍林家緯，連任2屆水上鄉民代表會主席，2021年底，涉替黃男討250萬元，疑押人暴力討債，林家緯涉在餐廳內折斷竹筷，刺傷人左耳，還恐嚇叫人載到山裡；嘉義地檢署搜索傳喚，林當時50萬元交保，今年案件偵結獲不起訴處分。

士林地檢署接獲調查局航業處基隆調查站情資，林家緯涉及毒品案件，今天指揮調查人員搜索、約談林家緯釐清案情，此案是否為走私毒品案件，尚在訊問中，尚不便對外說明。

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