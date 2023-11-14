超商廁所遺毒品…毒蟲回頭找巧遇南警 找錢包當藉口瞞不了

力姓男子涉嫌在台南市安南區某超商廁所吸毒後，將安非他命遺留在廁所後返回找尋被警查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南市32歲力姓男子昨天在安南區某超商廁所內涉嫌吸毒後，將剩餘K他命毒品遺留於廁所置物架上離去，遭其他民眾發現報警，力男事後返回超商廁所尋找K毒時，遭前來查緝毒品員警查獲，警詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

台南市警三分局安中派出所員警，昨天上午9點多接獲報案，有人在安南區海佃路某超商如廁時，發現置物架有包疑似毒品不明結晶夾鏈袋，警方不敢大意，帶返檢驗後確認為二級毒品安非他命（2公克）。

為追查來源，副所長李宏發及警員陳嘉駿返回超商現場，卻見力姓男子（32歲）於廁所內翻箱倒櫃，見警盤查神情緊張辯稱找錢包，然而他藏匿身上使用過之安非他命吸食器，遭眼尖的李宏發發現。

力嫌自知難逃法網，坦承是為了找尋稍早遺留的毒品，誰知毒品竟早遭警查扣，刻意脫掉外套重返找尋竟又遇警盤查，只得乖乖認罪。警詢後全案依涉嫌違反毒品罪嫌移送台南地檢署法辦。

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