快訊

張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商廁所遺毒品…毒蟲回頭找巧遇南警 找錢包當藉口瞞不了

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

力姓男子涉嫌在台南市安南區某超商廁所吸毒後，將安非他命遺留在廁所後返回找尋被警查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
力姓男子涉嫌在台南市安南區某超商廁所吸毒後，將安非他命遺留在廁所後返回找尋被警查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南市32歲力姓男子昨天在安南區某超商廁所內涉嫌吸毒後，將剩餘K他命毒品遺留於廁所置物架上離去，遭其他民眾發現報警，力男事後返回超商廁所尋找K毒時，遭前來查緝毒品員警查獲，警詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

台南市警三分局安中派出所員警，昨天上午9點多接獲報案，有人在安南區海佃路某超商如廁時，發現置物架有包疑似毒品不明結晶夾鏈袋，警方不敢大意，帶返檢驗後確認為二級毒品安非他命（2公克）。

為追查來源，副所長李宏發及警員陳嘉駿返回超商現場，卻見力姓男子（32歲）於廁所內翻箱倒櫃，見警盤查神情緊張辯稱找錢包，然而他藏匿身上使用過之安非他命吸食器，遭眼尖的李宏發發現。

力嫌自知難逃法網，坦承是為了找尋稍早遺留的毒品，誰知毒品竟早遭警查扣，刻意脫掉外套重返找尋竟又遇警盤查，只得乖乖認罪。警詢後全案依涉嫌違反毒品罪嫌移送台南地檢署法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南警方在安南區某超商廁所查獲少量安非他命，進而查出是力姓男子涉嫌在廁所吸毒後遺留在廁所內。記者黃宣翰／翻攝
台南警方在安南區某超商廁所查獲少量安非他命，進而查出是力姓男子涉嫌在廁所吸毒後遺留在廁所內。記者黃宣翰／翻攝

毒品 廁所 超商

延伸閱讀

罪加一條！女偽造診斷書 只為聲請延期入監服刑

台中毒犯紅線違停 保大臨檢查獲1公斤毒品市價破60萬

「小哥哥艾理」找吸毒女拍18禁 女主角販毒遭警逮

21歲女賣毒 警喬裝顧客逮人...她在偵查隊「高音吼叫」

相關新聞

黑狗頭份市撿到槍支零件涉自編自導 鍾東錦要求道歉

苗栗縣頭份市民代表周訓宇的表哥，日前涉嫌自導自演黑狗街頭撿到槍支零件案，周PO文引發社會矚目，苗栗縣長鍾東錦認為有汙名化...

超商廁所遺毒品…毒蟲回頭找巧遇南警 找錢包當藉口瞞不了

台南市32歲力姓男子昨天在安南區某超商廁所內涉嫌吸毒後，將剩餘K他命毒品遺留於廁所置物架上離去，遭其他民眾發現報警，力男...

罪加一條！女偽造診斷書 只為聲請延期入監服刑

家住桃市中壢區陳姓女子4年前將海洛因毒品四度無償提供3名毒友被逮，經桃園地院審理後，判她應執行有期徒刑1年8月確定，詎料...

4男山區製毒開電風扇散毒臭 警埋伏盯稍一舉查獲

彰化縣游姓男子夥同趙姓、黃姓、賴姓3名男子購買化工原料製毒，並向不知情的馮姓友人商借小貨車作為行動製毒車，來回載運化工原...

台中毒犯紅線違停 保大臨檢查獲1公斤毒品市價破60萬

台中市警局保大特勤中隊在昨晚巡經北屯區時，發現古姓男子的轎車違規停車，警方前往盤查聞到K他命燃燒後的餘味，經警方目視，該...

販毒遭判近20年…媽媽不離不棄 他獄中作畫消業障回報

更生保護會台中分會主辦第26屆更生美展，今起在台中大墩文化中心展開，同時還有「旭光之城 培德路九號啟示錄」新書發表，用更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。