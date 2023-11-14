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罪加一條！女偽造診斷書 只為聲請延期入監服刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陳姓女子4年前涉嫌轉讓一級毒品，獲判徒刑1年8月，今年初為了延緩入監執行，異想天開偽造疑似罹患胰臟癌的診斷證明書遭檢察官識破，桃園地檢署偵結，依偽造私文書起訴並向法官聲請簡易判決。記者陳恩惠／攝影
陳姓女子4年前涉嫌轉讓一級毒品，獲判徒刑1年8月，今年初為了延緩入監執行，異想天開偽造疑似罹患胰臟癌的診斷證明書遭檢察官識破，桃園地檢署偵結，依偽造私文書起訴並向法官聲請簡易判決。記者陳恩惠／攝影

家住桃市中壢區陳姓女子4年前將海洛因毒品四度無償提供3名毒友被逮，經桃園地院審理後，判她應執行有期徒刑1年8月確定，詎料，陳女為延緩入監執行，今年3月間偽造疑似罹患胰腺癌的醫院診斷證明書，向桃園地檢署聲請延期執行遭檢察官識破，桃園地檢署依偽造私文書罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。而陳女遭檢方識破後，已在法務部矯正署桃園女子監獄服刑。

起訴指出，52歲陳女，明知海洛因具有成癮性、濫用性及社會危害性，屬毒品危害防制條例規範的第一級毒品，竟基於販賣或無償轉讓海洛因毒品犯意，分別於 2019年的11月2和7日間，分別無償提供0.1至0.2克不等的海洛因毒品，給宋姓、廖姓及陳姓友人，新竹地檢署起訴後，桃園地院審理後，去年11月18日依4個轉讓一級毒品罪，應執行有期徒刑1年8月。

陳女為延緩執行，想出了偽造醫院診斷證明書這招，索取友人今年3月10日在聯新醫院就診時開立的診斷證明書，在中壢區住處利用電腦繕打她自己的姓名、出生日期及身分證字號，列印後剪下黏貼在友人的診斷證明書上，然後到超商掃描後彩色列印，變造聯新醫院出具的診斷證明書。

陳女完成變造診斷證明書4天後，親自帶著經過變造診斷證明書及請求延期執行聲請表，至桃園地檢署送件，表示她疑似罹患胰腺癌，伴有肝轉移等症狀，需要休養3個月，繼續門診追蹤治療等情，請求准予延期執行，而行使變造診斷證明書，案經檢察官發現分案調查。

毒品 桃園 檢察官

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