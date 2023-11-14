4男山區製毒開電風扇散毒臭 警埋伏盯稍一舉查獲
彰化縣游姓男子夥同趙姓、黃姓、賴姓3名男子購買化工原料製毒，並向不知情的馮姓友人商借小貨車作為行動製毒車，來回載運化工原料及半製成品，今年9月11日趙姓等4男及毒品被警方一舉查獲，詢問後移送偵辦，檢方依違反毒品危害防制條例提起公訴。
起訴書指出，今年9月初游嫌購買製毒用的化工原料後，向趙嫌租用社頭鄉三合院住處，向馮姓友人借小貨車，夥同趙嫌、黃嫌、賴嫌把原料運到三合院，再連同製毒工具搬到八卦山邊，製毒時黃嫌負責使用電風扇吹散製毒過程中冒出的臭氣，以免引起注意。
9月11日下大雨，游嫌等人的製毒過程中斷約1小時，下山回三合院集合，繼續製毒，被埋伏的員警持搜索票逮捕。游嫌等人製毒兩次，第一次待毒品結晶形成就用塑膠鏟刮下，第二次製毒混合原料時被捕。警詢後依涉犯毒品危害防制條例移送，被彰化地檢署提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言