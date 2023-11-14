4男山區製毒開電風扇散毒臭 警埋伏盯稍一舉查獲

彰化縣游姓男子夥同趙姓、黃姓、賴姓3名男子購買化工原料製毒，並向不知情的馮姓友人商借小貨車作為行動製毒車，來回載運化工原料及半製成品，今年9月11日趙姓等4男及毒品被警方一舉查獲，詢問後移送偵辦，檢方依違反毒品危害防制條例提起公訴。

起訴書指出，今年9月初游嫌購買製毒用的化工原料後，向趙嫌租用社頭鄉三合院住處，向馮姓友人借小貨車，夥同趙嫌、黃嫌、賴嫌把原料運到三合院，再連同製毒工具搬到八卦山邊，製毒時黃嫌負責使用電風扇吹散製毒過程中冒出的臭氣，以免引起注意。