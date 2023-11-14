台中毒犯紅線違停...保大臨檢查獲1公斤毒品市價破60萬
台中市警局保大特勤中隊在昨晚巡經北屯區時，發現古姓男子的轎車違規停車，警方前往盤查聞到K他命燃燒後的餘味，經警方目視，該車輛後座紙袋內有大量毒品咖啡包，經搜索後查出含二級毒品成分的咖啡包1128餘克、K他命28餘克，市價初估超過60萬元，全案警詢後今依毒品罪送辦。
台中市保安警察大隊特勤中隊副中隊長黃介甫、分隊長鄭仲淯、小隊長楊育峻、警員黃奕彰、蕭子翔等5員，昨晚8時許巡經北屯區敦富路、南興北三路口，發現古姓男子（24歲）的轎車違規停車，且看到警方車輛時，神情緊張。
警方前往盤查時，聞到古車內有K他命燃燒後餘味，經警方目視車內發現後座地板紙袋內有大量毒品咖啡包，
警方現場告知古男權利後，以毒品現行犯逮捕並實施附帶搜索，另在駕駛座車門、右座前置物箱發現百餘包毒咖啡包及k他命夾鏈袋數包，共計查扣含第二級毒品的咖啡包1128.63公克、第三級毒品28.08公克，總計1156.71公克，初估市價超過60萬元，全案警詢後依毒品罪送辦。
台中市保大表示，台中市各分局、刑警大隊遇有重大案件，如持槍歹徒或需攀降攻堅破門逮捕行動，都會向保大申請特勤中隊支援，今年1至10月支援攻堅計53場次，比去年同期（33場次）增加20場次；除此之外，特勤中隊平日亦負責台中市各區巡邏勤務，此次線上巡邏秉持一貫主動出擊、積極任事，因而查獲大量毒品案件，有效打擊犯罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言