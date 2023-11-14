台中毒犯紅線違停...保大臨檢查獲1公斤毒品市價破60萬

台中市警局保大特勤中隊在昨晚巡經北屯區時，發現古姓男子的轎車違規停車，警方前往盤查聞到K他命燃燒後的餘味，經警方目視，該車輛後座紙袋內有大量毒品咖啡包，經搜索後查出含二級毒品成分的咖啡包1128餘克、K他命28餘克，市價初估超過60萬元，全案警詢後今依毒品罪送辦。

台中市保安警察大隊特勤中隊副中隊長黃介甫、分隊長鄭仲淯、小隊長楊育峻、警員黃奕彰、蕭子翔等5員，昨晚8時許巡經北屯區敦富路、南興北三路口，發現古姓男子（24歲）的轎車違規停車，且看到警方車輛時，神情緊張。

警方前往盤查時，聞到古車內有K他命燃燒後餘味，經警方目視車內發現後座地板紙袋內有大量毒品咖啡包，

警方現場告知古男權利後，以毒品現行犯逮捕並實施附帶搜索，另在駕駛座車門、右座前置物箱發現百餘包毒咖啡包及k他命夾鏈袋數包，共計查扣含第二級毒品的咖啡包1128.63公克、第三級毒品28.08公克，總計1156.71公克，初估市價超過60萬元，全案警詢後依毒品罪送辦。