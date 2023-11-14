三重派出所遭黑衣人包圍叫囂 侯友宜獲悉指示「嚴正處理」

新北市警察局今天上午舉行警政工作會報，針對日前三重分局三重派出所遭群眾叫囂滋擾事件，主持會議的副市長朱惕之表示市長侯友宜獲悉後立即指示警察局「嚴正處理」，同時並期勉警察持續展現執法公權力，維護法治尊嚴。新北市警局長廖訓誠強調，對任何挑戰法律的失序行為，一定要求追究到底，依法嚴辦。

新北市警局長廖訓誠表示，為淨化選前治安環境，新北警自10月23日起進行10天的「掃黑打詐肅槍專案」行動，共掃蕩竹聯幫明仁會等12個幫派組織共73人到案，另查獲詐欺集團29件113人及改造槍枝5枝，總計查扣1224萬餘元的不法所得，分別依法移送地檢署偵辦。

副市長朱惕之今天上午在警政工作會報中表示，高度便利性的科技發展常被犯罪集團所利用成為犯罪工具，也是警察工作必須面臨的一大挑戰，期勉警察局持續建構完善的科技偵查技術學習環境，讓警員能運用數位鑑識採證等科偵技術輔以傳統偵查技巧，精準有效打擊犯罪。