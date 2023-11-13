21歲女賣毒 警喬裝顧客逮人...她在偵查隊「高音吼叫」

在臉書上逾4000名粉絲、暱稱「蘇離」的劉姓女子，有多筆吸毒前科，今年9月才在臉書直播吸毒遭逮，孰料昨天（12日）晚上又在通訊軟體Telegram群組上賣毒，北市警員網路巡邏發現，佯裝顧客誘捕，在她身上查獲愷他命2包、毒咖啡包3包，警詢後依毒品罪送辦。檢方複訊3萬元交保，無奈等了4小時劉女籌不到錢，檢察官改命限制住居後請回。

文山二警方12日晚上網路巡邏，在Telegram群組上看到劉女（21歲）用暗語「這裡有裝備」兜售毒品，警方見她有販賣意圖，利用誘捕偵查方式查緝，佯裝顧客稱「要買裝備」，以1500元代價購買3包毒品咖啡包，雙方相約13日凌晨0點，在文山區景文街某超商見面。

劉女見生意上門，從新北永和住家搭計程車到北市文山區赴約，喬裝成顧客的員警見她身上確實有毒品依法逮捕，起獲愷他命2包（總淨重2.02公克）、摻有第三級毒品卡西酮的毒品咖啡包3包（總毛重10.84公克）、摻有第三級毒品愷他命捲煙1包、殘渣袋2包、K盤1組等物。

警方將人帶回偵查隊偵辦，劉女因吸毒關係不斷大吼大叫，音頻相當高，惹得偵查隊全員「不堪其擾」，警詢後依毒品罪移送法辦。檢方複訊後諭令3萬元交保，無奈等了4小時仍無下落，檢察官改命限制住居後請回。