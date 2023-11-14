北檢通緝「洗錢教父」涂誠文 另查內鬼

睿森銀樓外觀。記者曾原信／攝影 「八八會館」負責人郭哲敏從泰國押返收押後，專案小組清查金流，發現睿森銀樓負責人涂誠文，涉利用銀樓做掩護，透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢，金額逾百億元；檢警日前發動大規模搜索，涂竟事先聞風逃亡。台北地檢署昨天對涂發布通緝。

由於搜索行動保密，涂卻事前精準掌握消息落跑，北檢表示是否有辦案人員洩密，以致未拘獲涂誠文，另分「他」案偵辦。

外號「洗錢教父」的涂誠文（綽號小涂、卅七歲）在睿森銀樓地下室設有高級招待所，據傳不少高階警官曾出入，八八會館案爆發初期，高檢署曾對此銀樓進行調查。

涂誠文先前因涉及詐欺、地下匯兌，已被法院限制出境，檢方九月另對涂境管留置，他卻能在專案小組搜索拘提前早一步逃逸，極可能有人通風報信。

台北地檢署證實，刑事局今年七月報請檢察官指揮偵辦此案，十一月一日執行搜索、拘提，未拘獲涂男；檢察官複訊後交保三人，另聲押禁見五人獲准，持續追查相關案情。

北檢表示涂誠文未到案部分已改分偵案，因認涂已逃匿，昨對涂發布通緝。關於是否有辦案人員洩密，以致未拘獲涂誠文，另分「他」案偵辦。