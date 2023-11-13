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綠黨提告馬斯克呼麻觸法 檢因「這原因」簽結

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

綠黨主席李菁琪告發社群平台X董事長馬斯克屢次公然呼麻，涉嫌違反毒品危害防制條例。台北地檢署偵辦，檢察官指出，根據最高法院見解，引誘他人施用毒品必須有具體行為，馬斯克並無鼓勵他人施用毒品情形，故不構成引誘他人施用毒品，全案查無犯罪簽結。

全案源於，李菁琪認為務部箝制人民言論自由，今年8月時赴北檢告發馬斯克在節目公然吸食大麻，還放寬社群平台X的大麻廣告限制，顯然引導、誘惑國人施用大麻，涉犯毒品危害防制法第7條第2項引誘他人施用2級毒品罪。

北檢偵查指出，本案節目影片中，馬斯克施用節目主持人提供的煙，同時在節目中提及「施用大麻對他的生產力有所影響」，並沒有鼓勵他人施用大麻之意。此外，根據外媒報導，雖然當時馬斯克在合法州施用大麻，事後，美國聯邦政府有針對馬斯克及其公司員工，進行為期一年的毒品檢測。

檢方援引我國最高法院見解，引誘他人施用毒品必須有「具體行為」，馬斯克並無鼓勵他人施用毒品，不構成法律所規範的引誘他人施用毒品，日前全案查無犯罪簽結。

綠黨主席李菁琪（中）赴北檢提告社群平台X董事長馬斯克涉犯毒品危害防制法第7條第2項引誘他人施用2級毒品罪，全案日前已簽結。記者房荷庭／攝影
綠黨主席李菁琪（中）赴北檢提告社群平台X董事長馬斯克涉犯毒品危害防制法第7條第2項引誘他人施用2級毒品罪，全案日前已簽結。記者房荷庭／攝影

馬斯克 毒品 大麻

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