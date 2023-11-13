台籍男在柬埔寨遭槍殺陳屍車內 曾在柬被查獲電信詐騙

台北市議員侯漢廷表示，政府成立打詐國家隊成效不佳，案件數沒有減少，去年的電信詐騙案更暴增360%，高達16萬件。示意圖。圖／報系資料照 台籍吳姓男子本月7日在柬埔寨遭槍殺陳屍汽車內，刑事局接獲柬國警方通報，確認死者身分，清查曾赴柬國從事詐欺，不排除命案與詐欺糾紛有關，持續透過駐越南聯絡官掌握案情，並提供資料給外交部急難救助及聯繫家屬。

刑事局國際科本月8日接獲柬埔寨警方通報，指一名台籍男子7日在柬國遭槍殺，一發子彈從右眼貫穿後腦，身上有護照。刑事局據柬警提供護照資料，查出死者是50歲吳姓男子，約10年前被柬警查獲在當地電信詐騙集團機房工作，遣返隔年又出境至柬國，未再回台。

據柬中時報報導，本月7日，一名台籍歲男子被發現陳屍柬埔寨波比市一輛汽車右前座，後腦、右眼及太陽穴有槍傷，法醫研判死亡至少2天。

報導指出，柬國警方研判預謀殺人，懷疑死者與槍手同車，可能因非法網路賭博遭近距離槍殺，已掌握重要線索，遺體被放在當地一間寺廟待家屬認領。