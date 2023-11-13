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小琉球遊客公然吸毒 警方擴大臨檢查獲安非他命

中央社／ 屏東縣13日電

屏東離島小琉球7日發生3名遊客公然在路邊吸食毒品K他命，警方為防止脫序行徑再發生，執行擴大臨檢及取締交通違規，查獲12包安非他命及取締87件交通違規。（東港警分局提供） 中央社
屏東離島小琉球7日發生3名遊客公然在路邊吸食毒品K他命，警方為防止脫序行徑再發生，執行擴大臨檢及取締交通違規，查獲12包安非他命及取締87件交通違規。（東港警分局提供） 中央社
3名遊客7日公然在屏東離島小琉球路邊吸食毒品K他命。為防止脫序行徑再發生，警方執行擴大臨檢及取締交通違規，查獲重達29.6公克安非他命及取締87件交通違規。

3名遊客從中北部到小琉球，在7日中午12時許騎乘租賃機車在海洋館路旁吸食K他命，警方獲報追查後逮人，3人坦承吸食。為防止脫序行徑在發生，警方週末連續3天，在小琉球執行擴大臨檢。

屏東縣警察局東港分局今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，小琉球湧入大批旅客，帶動地方觀光，但也衝擊治安、交通。為禁止脫序行為，統合警力執行擴大臨檢及取締交通違規，查獲12包共29.6公克的毒品安非他命及侵占通緝犯。

另外，取締87件交通違規，其中以未戴安全帽48件最多。同時召集琉球鄉旅宿業者座談，並業者建立友善通報網絡，警民合作共同維護社區治安。

小琉球 交通違規 臨檢 毒品

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