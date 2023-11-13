小琉球遊客公然吸毒 警方擴大臨檢查獲安非他命
3名遊客7日公然在屏東離島小琉球路邊吸食毒品K他命。為防止脫序行徑再發生，警方執行擴大臨檢及取締交通違規，查獲重達29.6公克安非他命及取締87件交通違規。
3名遊客從中北部到小琉球，在7日中午12時許騎乘租賃機車在海洋館路旁吸食K他命，警方獲報追查後逮人，3人坦承吸食。為防止脫序行徑在發生，警方週末連續3天，在小琉球執行擴大臨檢。
屏東縣警察局東港分局今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，小琉球湧入大批旅客，帶動地方觀光，但也衝擊治安、交通。為禁止脫序行為，統合警力執行擴大臨檢及取締交通違規，查獲12包共29.6公克的毒品安非他命及侵占通緝犯。
另外，取締87件交通違規，其中以未戴安全帽48件最多。同時召集琉球鄉旅宿業者座談，並業者建立友善通報網絡，警民合作共同維護社區治安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言