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柬埔寨台男遭槍殺陳屍車內 刑事局：死者曾涉柬國詐欺案

中央社／ 台北13日電

報載柬埔寨與泰國接壤一處小鎮7日傳出槍殺案，30歲台男中槍陳屍車內，警方推測可能涉非法網路賭博而遇害。刑事局今天說，死者吳男曾涉柬國電信詐案，全案由當地警方偵辦中。

自由時報今天報導指出，柬國警方7日於柬、泰邊境的波別（Poipet）鎮一處荒地發現有名30歲台籍男子陳屍車中，經查屍體後腦勺、右眼及太陽穴都被子彈射中，是在車內遭近距離開槍、多處中彈，當地法醫研判至少已死亡2天，警方推測死者可能涉入非法網路賭博而遭殺害。

對此，警政署刑事局表示，駐越南連絡官已於8日接獲柬方通報，目前清查死者為國人吳姓男子，且涉柬國電信詐欺案件紀錄。

刑事局說，此案現由柬國警方偵辦中，駐越聯絡官也會持續掌控相關案情。

柬國警方7日於柬、泰邊境的波別鎮一處荒地發現30歲台籍男子陳屍車中，是在車內遭近距離開槍、多處中彈。 示意圖／Ingimage
柬國警方7日於柬、泰邊境的波別鎮一處荒地發現30歲台籍男子陳屍車中，是在車內遭近距離開槍、多處中彈。 示意圖／Ingimage

柬埔寨 賭博 槍擊

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