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北市警攔iRent...2人「不斷交換外套」 驚！口袋內藏36包毒品

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

劉姓女子日前開iRent載楊姓男子行經北市市民大道路檢點，員警詢問是否喝酒，劉女神情緊張反應怪異，警方請她下車查證身分，孰料問話時，楊男拿著外套不斷跟劉女「交換來交換去」，警方感覺有鬼查看外套，果然在外套口袋起獲毒品果汁包、愷他命共36包，當場逮捕送辦。

大安分局新生南路派出所副所長陳俊諺7日晚上帶隊執行酒測勤務，依法攔停一輛iRent，駕駛劉女（21歲）神情緊張回答不清楚，於是請她開入管制區下車受檢、查證身分。

右前座楊男（21歲）也一同下車，只是當警方問劉女車內是否有違禁品，發現楊男緊抓著外套不放，詢問楊男時，楊男卻把外套交給劉女，二人交換外套數次，員警感覺怪異質問，果真在外套口袋內查獲外觀印有LV、HERMES等字樣的毒品果汁包29包、透明夾鏈袋包裝的愷他命7包。

劉女警詢時堅稱不知情，楊男坦承毒品都是他自己要吸食的，警詢後依毒品罪嫌送辦。楊男經檢方複訊後請回。

大安警分局表示，時下新興毒品果汁包價格便宜，常以新奇圖案或包裝時尚等型態兜售，藉此吸引年輕族群目光，不知不覺中便容易卸下戒心導致誤食，呼籲社會大眾共同關心青少年安全，遠離毒品危害，警方也將持續辦理各項檢肅毒品專案工作，積極溯源查緝。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

北市大安警方查獲外觀印有LV、HERMES等字樣的毒品果汁包29包、透明夾鏈袋包裝的愷他命7包。記者翁至成／翻攝
北市大安警方查獲外觀印有LV、HERMES等字樣的毒品果汁包29包、透明夾鏈袋包裝的愷他命7包。記者翁至成／翻攝
楊男持有毒品遭逮，警詢時稱自己吸食，手上還不忘拿著外套。記者翁至成／翻攝
楊男持有毒品遭逮，警詢時稱自己吸食，手上還不忘拿著外套。記者翁至成／翻攝
北市大安警方查獲外觀印有LV、HERMES等字樣的毒品果汁包29包、透明夾鏈袋包裝的愷他命7包。記者翁至成／翻攝
北市大安警方查獲外觀印有LV、HERMES等字樣的毒品果汁包29包、透明夾鏈袋包裝的愷他命7包。記者翁至成／翻攝
北市大安警方查獲外觀印有LV、HERMES等字樣的毒品果汁包29包、透明夾鏈袋包裝的愷他命7包。記者翁至成／翻攝
北市大安警方查獲外觀印有LV、HERMES等字樣的毒品果汁包29包、透明夾鏈袋包裝的愷他命7包。記者翁至成／翻攝

毒品

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