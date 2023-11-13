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男子深夜超速闖紅燈 警攔查起出百包毒品咖啡包

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

王姓男子涉嫌持有一百包毒品咖啡包被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子涉嫌持有一百包毒品咖啡包被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市22歲王姓男子昨天深夜11點多，騎機車高速行經在北區和緯路還闖紅燈。巡邏員警將他攔下查時，王過於緊張導致嘔吐，員警察覺有異，在他機車置物箱當場查獲一百包毒品咖啡包，警詢後違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

市警五分局和緯派出所警員吳冠霆、錢稚偉、林崇達，昨天深夜11點巡邏經過和緯、武聖路口，發現一名機車騎士違規闖紅燈且車速飛快，尾隨至中華西路、民權路口攔停，盤查時王姓男子過於緊張導致嘔吐，將晚餐火鍋都吐在路邊水溝。

員警深入追查，隨即在置物箱內發現一袋沒有署名的超商包裹，經檢查赫然發現內有100包毒品咖啡包，經初步檢驗後，毒咖啡包內摻有安非他命、搖頭丸及三級毒品苯二氮類毒品，毒品包外印有「潮牌KAWS公仔」圖樣，意圖吸引年輕族群，毒品共重450餘克。

據了解，王表示毒品是他要交給別人的，但他對於對方是誰交代不清，警方認為他說詞避重就輕，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署法辦，並將擴大追查毒品來源。

台南市警五分局分局長陳宇桓表示，深夜是警察工作的重點時段，在外逗留及出入之人、車是巡邏及盤查的重點對象，員警熟悉轄區狀況，能掌握治安毒瘤加以打擊，有效嚇阻犯罪發生，淨化北區治安環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

王姓男子（左）涉嫌持有一百包毒品咖啡包被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子（左）涉嫌持有一百包毒品咖啡包被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 咖啡

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