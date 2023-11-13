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一年賭金破9億...警破一條龍博弈網 主嫌哭窮：還在賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新北市徐姓男子在近三年間籌組博弈集團「玖天娛樂城」，客服、水房、叩客、系統機房全都「一條龍」自己來，刑事局中打三隊在去年5月間先展開第一波搜索後，今年陸續再帶回徐男等涉案42人，經查，徐經營的博弈網一年賭金達9億元，但徐落網後哭窮，強調「仍在調整營運模式，還在賠錢」，全案警詢後依洗錢等罪移送新北地檢署，檢方訊後命10萬元交保。

刑事局中打三隊在去年5月間先破獲一處博弈網的叩客機房，帶回5人，經深入追查發現，該機房隸屬於「玖天娛樂城」，警方報請新北地檢署檢察官吳秉林指揮後，與台北市中山警分局、新北市刑大科偵隊、三重警分局、台北市刑大七隊、嘉義市第二警分局等單位，共組專案小組偵辦。

全案在今年9月4日出動特勤收網，兵分多路其往台北中山、新北三重等地查緝，帶回涉案徐男（36歲）等涉案37人，查扣電腦螢幕、主機、手機等贓證物，另外為追查不法所得，專案小組緊急聲請裁定扣押涉案人的帳戶不法資金82萬元，以及張姓共犯（34歲）位於新北中和，市價2500萬元的房產。

檢警調查發現，徐男等人的博弈網為了「獲利極大化」，沒有將洗錢水房發包給其他集團，反而是以「一條龍」方式經營，除了博弈網的叩客機房外，還成立轉帳水房、客服機房及系統工程師機房。

該博弈網的工程師機房，分別藏匿於台北市中山區高級商辦大樓內，掛名科技公司，以掩人耳目，由13名碩士學歷的工程師，開發、維護軟體；另轉帳水房、客服機房分別藏匿於新北市三重區2處民宅內，負責幫賭客出金、入金及解答，提供賭客所需服務，估計一年賭金達9億元。

經查，徐男落網後，雖然承認有賭博不法，但否認有牟取不法利益，辯稱博弈網「仍在調整經營模式」、「都還在賠錢」、「剛要賺錢就被抓了」等語。

全案警詢後依賭博、洗錢等罪，移送新北地檢署偵辦，檢方訊問後命徐以10萬元交保，其餘涉案人以2萬元等不等金額交保或無保請回。

新北市徐姓男子經營博弈網站，採一條龍式經營，刑事局中打三隊在去年、今年間分兩波行動，帶回徐等涉案42人，查扣主機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
新北市徐姓男子經營博弈網站，採一條龍式經營，刑事局中打三隊在去年、今年間分兩波行動，帶回徐等涉案42人，查扣主機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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新北市徐姓男子經營博弈網站，採一條龍式經營，刑事局中打三隊在去年、今年間分兩波行動，帶回徐等涉案42人，查扣主機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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