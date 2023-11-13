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酒後求分攤酒錢遭虧「賺較多」 高雄男砍死麻吉被羈押
高雄67歲郭姓男子前天晚間10時許和謝姓、葉姓好友在自家住處喝酒，郭男酒後和葉男起口角，拿起一旁菜刀就朝葉男頭部揮砍，葉中刀後倒地，謝男也被郭男砍傷，逃到附近超商求救，檢警訊問後，今依殺人罪聲押郭男獲准，檢方預計今解剖複驗，釐清葉詳細死因。
警方調查，做工的郭男身患絕症，近幾日治療後心情不好，他與謝男（59歲）、葉男（64歲）是好友，時常相約在郭男的鐵皮住處喝酒。
前天晚間10時許，郭找來葉男、謝男小酌，席間郭男希望葉男也幫忙分攤一些酒錢，葉卻回應「你賺比較多」，雙方為了誰賺比較多引發火氣，郭疑因酒精催化加上病情影響情緒，突然拿起身旁菜刀揮砍葉男。
葉男頭部中刀隨即倒地不起，謝男則是雙手被菜刀劃傷，趁機逃往屋外超商求救，警方獲報後趕赴現場，破門隨即以辣椒水噴向郭男，郭因辣椒水刺激毫無抵抗，還向員警求饒「要銬就銬」、「快幫我擦掉」。
倒地葉男在救護人員抵達前已無呼吸心跳，明顯因傷重不治死亡，全案經警詢後，依殺人罪嫌將郭男移送橋頭地檢署偵辦。檢方複訊後，依殺人罪向法院聲押郭男獲准。
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