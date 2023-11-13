屏東刺青店縱火案老闆夫妻2死 徒弟揭兇嫌誇張行徑：把店當自己家

屏東刺青店縱火案造成黃姓老闆夫婦雙亡慘劇。刺青店員工指許嫌過去常賴在店裡不走，沒想到被勸離就放火，盼司法還給家屬公道。本報資料照片 屏東縣屏東市民享路一間刺青店10月29日凌晨4點遭人為縱火，造成刺青店黃姓老闆夫婦雙亡慘劇，家屬悲痛欲絕。刺青店員工近日紛紛在個人臉書發文澄清，指店家與許姓縱火嫌疑人沒有任何金錢及刺青糾紛，僅因許嫌一次預約面談後，就開始賴著不走、行為舉止誇張，沒想到被老闆勸離就放火，「原本美好的前程一夕之間化為灰燼，真的非常無辜」，盼司法能還給家屬公道。

一名員工表示，她是30歲黃姓老闆的徒弟，原先不接受任何採訪，是為防止有人無限上綱或從中作梗，「但目前事態是需要我們出面還原真相的時候了」，特別要澄清，刺青店與許嫌沒有任何金錢、刺青等糾紛。

她指出，許嫌原是客人，一年多前刺青圖就已完成，當時沒有任何糾紛，雙方都很和諧順利，而許嫌時隔一年後，再次預約面談說要刺青，接著就開始在沒有預約的情況下跑來店裡，且行為舉止誇張，舉凡「霸占沙發躺著睡覺」、「亂吃店內零食」、「無故待到店打烊都未離開」等，把店當自己家賴著不離開，「甚至有次直接在店內亮刀，常常說一些危言聳聽的話」。

她說，「我師父為人向來和善、容忍多次，最後忍無可忍表態請他離開，隔2天事件就發生了」，與老闆與老闆娘朝夕相處，都非常清楚他們是多麼好的人。

另一名員工說，老闆的為人及人品好，不僅要求員工不能去碰黃賭毒，自己也潔身自愛，對客人不擺架子很客氣，對待員工也很友善，員工有困難也會自掏腰包解決員工的困境，讓員工學習能心無旁騖，「這麼好一對夫妻就這樣含冤，希望司法能給公道嚴懲兇手」。