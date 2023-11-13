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影／台中男住家藏大麻 見警搜索老神在在…一站就露餡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大四隊在今年初獲報，林姓男子藏有毒品，警方登門搜索時，林坐在客廳沙發，直說「盡量搜」，老神在在，警方在房內搜無毒品，但懷疑林將毒品藏在位置附近，隨即請林「站起來」，警方即在林角邊茶几，查獲大麻，台中地檢署依毒品罪偵結，聲請簡易判決，一審判林拘役20天，可易科。

台中市刑大四隊在今年3月間接獲線報，林姓男子（31歲）從事服務業，但涉藏有毒品，警方前往林住處搜索，林一臉鎮定，還跟警方說，「可以盡量搜」，林隨後坐在客廳的沙發上，神情沒有一絲緊張。

警方的確在林男房間內查無毒品，不過懷疑林男將毒品藏放在坐的沙發位置附近，因此要求林「站起來」，林聽到此語後，臉色一變，警方在翻找沙發座墊、茶几的過程中，順利在林坐位置的角邊，發現一包大麻（0.1克）、一罐大麻（8.8克）、菸斗、研磨器等贓證物。

林男見警方搜到毒品，百口莫辯，全案警詢後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方近日偵結，依毒品罪起訴，聲請簡易判決處刑，台中地院判林拘役20天，可易科2萬元。

台中市刑大提醒「不碰大麻，不惹麻煩」，國內施用大麻者不在少數，不論吸食、持有大麻都是違反毒品危害防制條例的行為，民眾千萬不要以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市林姓男子（紅圈）藏有大麻，見警搜索老神在在，但一站起來即露餡，警方即在他腳邊的茶几查獲大麻。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子（紅圈）藏有大麻，見警搜索老神在在，但一站起來即露餡，警方即在他腳邊的茶几查獲大麻。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子（紅圈）藏有大麻，見警搜索老神在在，但一站起來即露餡，警方即在他腳邊的茶几查獲大麻。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子（紅圈）藏有大麻，見警搜索老神在在，但一站起來即露餡，警方即在他腳邊的茶几查獲大麻。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子（紅圈）藏有大麻，見警搜索老神在在，但一站起來即露餡，警方即在他腳邊的茶几查獲大麻。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子（紅圈）藏有大麻，見警搜索老神在在，但一站起來即露餡，警方即在他腳邊的茶几查獲大麻。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子（紅圈）藏有大麻，見警搜索老神在在，但一站起來即露餡，警方即在他腳邊的茶几查獲大麻。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子（紅圈）藏有大麻，見警搜索老神在在，但一站起來即露餡，警方即在他腳邊的茶几查獲大麻。記者陳宏睿／翻攝

毒品 大麻

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