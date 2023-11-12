影／彰化男台中開一槍落網 警追出涉案手槍 檢命20萬元交保
彰化縣黃姓男子曾涉恐嚇案，昨晚因不滿曾姓前女友在網路的貼文，開車前往台中北區曾女住處理論，但因曾女避不見面氣炸，黃在曾女住處外的大街上開槍，留下一枚彈殼，警方以車追人，3小時內即在南屯區查獲黃男，警方在黃男落網後突破心防，在南區查到涉案改造手槍，檢方訊後以20萬元交保。
黃男昨晚在前女友住處開槍，落網後不吐實，也不交代涉案槍支下落，專案小組今天突破黃男心防，黃男也自知現場留下彈殼，難以卸詞，今天下午帶警方前往南區樹義一巷、東興路一段附近草叢內，取出涉案改造手槍，將送往刑事局鑑驗。
警方今天傍晚依槍砲、恐嚇等罪移送台中地檢署，檢方在今晚10時許訊問後，認為黃男已承認涉案，且交出涉案槍彈，以20萬元交保候傳。
第二警分局昨天晚間7時許，接獲民眾報案，有歹徒在北區東光三街開槍，警方到場調查，涉案黃姓男子（29歲）因日前與曾姓前女友因網路貼文爭執，昨晚7時許，開車到曾女位於北區的住家樓下，要求當面談判，但曾女拒不見面，黃男即對空鳴槍，幸未造成人員傷亡，現場留下一枚彈殼。
曾母向警方報案後，第二警分局成立專案小組查緝，報請台中地檢署檢察官指揮，昨晚10時許，專案小組在南屯區文心南路將黃男查緝到案，他身上起獲彈匣1個，另在車上起獲管制刀械2把。
經查，黃男落網後態度不配合，矢口否認開槍，辯稱僅拿刀恐嚇，後來經警方突破心防，今天下午帶警方在南區取出涉案槍支。
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