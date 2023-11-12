快訊

性影像移除下架新制上路兩個多月 遇三大瓶頸

影／彰化男台中開一槍落網 警追出涉案手槍 檢命20萬元交保

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣黃姓男子曾涉恐嚇案，昨晚因不滿曾姓前女友在網路的貼文，開車前往台中北區曾女住處理論，但因曾女避不見面氣炸，黃在曾女住處外的大街上開槍，留下一枚彈殼，警方以車追人，3小時內即在南屯區查獲黃男，警方在黃男落網後突破心防，在南區查到涉案改造手槍，檢方訊後以20萬元交保。

黃男昨晚在前女友住處開槍，落網後不吐實，也不交代涉案槍支下落，專案小組今天突破黃男心防，黃男也自知現場留下彈殼，難以卸詞，今天下午帶警方前往南區樹義一巷、東興路一段附近草叢內，取出涉案改造手槍，將送往刑事局鑑驗。

警方今天傍晚依槍砲、恐嚇等罪移送台中地檢署，檢方在今晚10時許訊問後，認為黃男已承認涉案，且交出涉案槍彈，以20萬元交保候傳。

第二警分局昨天晚間7時許，接獲民眾報案，有歹徒在北區東光三街開槍，警方到場調查，涉案黃姓男子（29歲）因日前與曾姓前女友因網路貼文爭執，昨晚7時許，開車到曾女位於北區的住家樓下，要求當面談判，但曾女拒不見面，黃男即對空鳴槍，幸未造成人員傷亡，現場留下一枚彈殼。

曾母向警方報案後，第二警分局成立專案小組查緝，報請台中地檢署檢察官指揮，昨晚10時許，專案小組在南屯區文心南路將黃男查緝到案，他身上起獲彈匣1個，另在車上起獲管制刀械2把。

經查，黃男落網後態度不配合，矢口否認開槍，辯稱僅拿刀恐嚇，後來經警方突破心防，今天下午帶警方在南區取出涉案槍支。

彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，黃落網一度否認開槍，但今天下午被警方突破心防，交出涉案槍支。圖／讀者提供
彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，黃落網一度否認開槍，但今天下午被警方突破心防，交出涉案槍支。圖／讀者提供
彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，黃落網一度否認開槍，但今天下午被警方突破心防，交出涉案槍支。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，黃落網一度否認開槍，但今天下午被警方突破心防，交出涉案槍支。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，黃落網一度否認開槍，但今天下午被警方突破心防，交出涉案槍支。圖／讀者提供
彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，黃落網一度否認開槍，但今天下午被警方突破心防，交出涉案槍支。圖／讀者提供
彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，黃落網一度否認開槍，但今天下午被警方突破心防，交出涉案槍支。圖／讀者提供
彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，黃落網一度否認開槍，但今天下午被警方突破心防，交出涉案槍支。圖／讀者提供

女友 恐嚇

延伸閱讀

賴清德彰化競總熱鬧成立 反火葬場民眾場外陳抗

陳建仁參觀彰化扇形車庫 強調鐵路高架仍會動態保存

影／彰化男台中開一槍留彈殼...人落網槍消失警要追

帶你散步…拄著四角枴杖拉輪椅 彰化長者相扶持感動許多人

相關新聞

影／女兒踩破雨遮「剩2條腿懸半空」 母報警喊抓賊：她以前偷我的錢去買毒

新北市新莊區1名老婦人，日前發現住家後陽台鐵窗上方雨遮被踩破洞，卡著1個人只露出下半身，她一眼認出是自己的女兒，卻報警抓...

抓到了！台中男感情糾紛開一槍 案發3小時人落網

台中市黃姓男子因感情糾紛，昨天前往曾姓前女友住處，對空鳴槍一發後逃逸，警方獲報後展開偵辦，在昨晚10時許，將黃男緝捕到案...

昨才服刑出獄！台鐵九曲堂女廁驚見僵硬男屍 疑吸毒身亡將相驗死因

台鐵九曲堂站一處女廁清潔人員今天下午2時40分許欲打掃時，發現其中一間廁所門緊閉，打開門後，在馬桶上的男子整個人倒臥，嚇...

影／彰化男台中開一槍落網 警追出涉案手槍 檢命20萬元交保

彰化縣黃姓男子曾涉恐嚇案，昨晚因不滿曾姓前女友在網路的貼文，開車前往台中北區曾女住處理論，但因曾女避不見面氣炸，黃在曾女...

陸漁船越界搶捕黃魚…金門海巡及特勤查扣 船東將被罰至少60萬

時節進入秋冬漁汛期間，漁民開始捕黃魚，但昨夜間10時40分許，有大陸漁船越界到金門作業，金門海巡隊巡防艇與4名特勤隊員，...

倒臥九曲堂車站女廁馬桶…42歲男身旁留針筒、空夾鏈袋 已死亡多時

高雄大樹區九曲堂火車站女廁，今天下午2時50分許發現一名男子倒臥在馬桶上，警消獲報後到場，該男子已無呼吸心跳，明顯死亡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。