快訊

認真舞獅被問藍白合 柯文哲僅回：你們再忍耐幾個鐘頭啦

看不下去藍白合！王令麟上台突喊「求人不如求己」 朱立倫面露尷尬頻點頭

昨才服刑出獄！台鐵九曲橋女廁驚見僵硬男屍 疑吸毒身亡將相驗死因

海巡及特勤查扣越界搶捕黃魚陸船 船東將被罰至少60萬

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

時節進入秋冬漁汛期間，漁民開始捕黃魚，但昨夜間10時40分許，有大陸漁船越界到金門作業，金門海巡隊巡防艇與4名特勤隊員，在復國墩外海查扣刻意遮蔽船舶編號的越界作業陸船（閩泉台漁0000號）1艘6人，船員將依法留置調查，船老大則面臨至少60萬元的行政罰鍰。

海巡署金馬澎分署說明，昨下午海面風浪達6至7級，海巡署第十二巡防區雷達發現大陸圍頭港外大陸鐵殼船又開始集結，立即指派金門海巡隊2艘線上巡防艇PP-10081及PP-10083前往復國墩及北碇海域部署防堵任務，至深夜10時許，大陸船團化整為零，分頭竄入復國墩近岸作業，海巡隊立即加派1艘CP快艇搭載特勤幹員前往取締，在百噸艇的策應下，特勤幹員與海巡隊員聯手在復國墩東北方1.1處登檢、查扣正在下網作業的「閩泉台漁0000號」1艘6人，並清除海面12件總長達360公尺的流刺網。

金馬澎分署指出，據海巡隊初步調查，「閩」船來自大陸泉州市，噸位約15噸，出港前刻意將船舶編號使用塑膠墊片遮蔽，用意在逃避兩岸海域執法單位的蒐證追查，6名涉案船員被依「兩岸人民關係條例」留置調查中，船老大未來將面臨至少新台幣60萬元起跳的行政罰鍰及作業網具全數沒入的處分。

金馬澎分署補充，為保護金門地區秋冬漁汛期間的漁業資源，維護漁民權益，海巡署自10月1日起，除派遣大型巡防艦巡弋金門海域，同時派遣特勤隊幹員進駐金門海巡隊，協助第十二巡防區執行「護永專案」。

有大陸漁船越界到金門作業，金門海巡隊巡防艇與4名特勤隊員，在復國墩外海查扣刻意遮蔽船舶編號的越界作業陸船（閩泉台漁0000號）1艘6人。圖／海巡署金馬澎分署提供
有大陸漁船越界到金門作業，金門海巡隊巡防艇與4名特勤隊員，在復國墩外海查扣刻意遮蔽船舶編號的越界作業陸船（閩泉台漁0000號）1艘6人。圖／海巡署金馬澎分署提供
有大陸漁船越界到金門作業，金門海巡隊巡防艇與4名特勤隊員，在復國墩外海查扣刻意遮蔽船舶編號的越界作業陸船（閩泉台漁0000號）1艘6人。圖／海巡署金馬澎分署提供
有大陸漁船越界到金門作業，金門海巡隊巡防艇與4名特勤隊員，在復國墩外海查扣刻意遮蔽船舶編號的越界作業陸船（閩泉台漁0000號）1艘6人。圖／海巡署金馬澎分署提供
據海巡隊初步調查，「閩」船來自大陸泉州市，噸位約15噸，出港前刻意將船舶編號使用塑膠墊片遮蔽，用意在逃避兩岸海域執法單位的蒐證追查。圖／海巡署金馬澎分署提供
據海巡隊初步調查，「閩」船來自大陸泉州市，噸位約15噸，出港前刻意將船舶編號使用塑膠墊片遮蔽，用意在逃避兩岸海域執法單位的蒐證追查。圖／海巡署金馬澎分署提供
有大陸漁船越界到金門作業，金門海巡隊巡防艇與4名特勤隊員，在復國墩外海查扣刻意遮蔽船舶編號的越界作業陸船（閩泉台漁0000號）1艘6人。圖／海巡署金馬澎分署提供
有大陸漁船越界到金門作業，金門海巡隊巡防艇與4名特勤隊員，在復國墩外海查扣刻意遮蔽船舶編號的越界作業陸船（閩泉台漁0000號）1艘6人。圖／海巡署金馬澎分署提供

海巡署 金門

延伸閱讀

影／大安濱海樂園南岸有車受困沙灘 海巡署派出2神器即刻救援

影／馬祖東莒又傳越界捕魚 海巡出動2艇包夾強勢登檢

海巡捍漁權查扣馬祖莒光越界陸船 留置3漁民

影／陸船越界捕魚蛇行 台中海巡登檢押回13人漁獲當場海拋

相關新聞

昨才服刑出獄！台鐵九曲堂女廁驚見僵硬男屍 疑吸毒身亡將相驗死因

台鐵九曲堂站一處女廁清潔人員今天下午2時40分許欲打掃時，發現其中一間廁所門緊閉，打開門後，在馬桶上的男子整個人倒臥，嚇...

倒臥九曲堂車站女廁馬桶…42歲男身旁留針筒、空夾鏈袋 已死亡多時

高雄大樹區九曲堂火車站女廁，今天下午2時50分許發現一名男子倒臥在馬桶上，警消獲報後到場，該男子已無呼吸心跳，明顯死亡，...

抓到了！台中男感情糾紛開一槍 案發3小時人落網

台中市黃姓男子因感情糾紛，昨天前往曾姓前女友住處，對空鳴槍一發後逃逸，警方獲報後展開偵辦，在昨晚10時許，將黃男緝捕到案...

海巡及特勤查扣越界搶捕黃魚陸船 船東將被罰至少60萬

時節進入秋冬漁汛期間，漁民開始捕黃魚，但昨夜間10時40分許，有大陸漁船越界到金門作業，金門海巡隊巡防艇與4名特勤隊員，...

影／女兒踩破雨遮只剩2條腿懸在半空中 老母親報警喊抓賊

新北市新莊區1名老婦人，日前發現住家後陽台鐵窗上方雨遮被踩破洞，卡著1個人只露出下半身，她一眼認出是自己的女兒，卻報警抓...

新北男自學種大麻 警追查來源竟是研究生

新北市45歲陳姓男子為取得大麻吸食，竟來到宜蘭縣礁溪承租民宅栽種大麻。新北市刑警大隊接獲線報前往查緝，起獲7株活體大麻植...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。