海巡及特勤查扣越界搶捕黃魚陸船 船東將被罰至少60萬
時節進入秋冬漁汛期間，漁民開始捕黃魚，但昨夜間10時40分許，有大陸漁船越界到金門作業，金門海巡隊巡防艇與4名特勤隊員，在復國墩外海查扣刻意遮蔽船舶編號的越界作業陸船（閩泉台漁0000號）1艘6人，船員將依法留置調查，船老大則面臨至少60萬元的行政罰鍰。
海巡署金馬澎分署說明，昨下午海面風浪達6至7級，海巡署第十二巡防區雷達發現大陸圍頭港外大陸鐵殼船又開始集結，立即指派金門海巡隊2艘線上巡防艇PP-10081及PP-10083前往復國墩及北碇海域部署防堵任務，至深夜10時許，大陸船團化整為零，分頭竄入復國墩近岸作業，海巡隊立即加派1艘CP快艇搭載特勤幹員前往取締，在百噸艇的策應下，特勤幹員與海巡隊員聯手在復國墩東北方1.1處登檢、查扣正在下網作業的「閩泉台漁0000號」1艘6人，並清除海面12件總長達360公尺的流刺網。
金馬澎分署指出，據海巡隊初步調查，「閩」船來自大陸泉州市，噸位約15噸，出港前刻意將船舶編號使用塑膠墊片遮蔽，用意在逃避兩岸海域執法單位的蒐證追查，6名涉案船員被依「兩岸人民關係條例」留置調查中，船老大未來將面臨至少新台幣60萬元起跳的行政罰鍰及作業網具全數沒入的處分。
金馬澎分署補充，為保護金門地區秋冬漁汛期間的漁業資源，維護漁民權益，海巡署自10月1日起，除派遣大型巡防艦巡弋金門海域，同時派遣特勤隊幹員進駐金門海巡隊，協助第十二巡防區執行「護永專案」。
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