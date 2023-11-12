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影／女兒踩破雨遮「剩2條腿懸半空」 母報警喊抓賊：她以前偷我的錢去買毒

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區1名老婦人，日前發現住家後陽台鐵窗上方雨遮被踩破洞，卡著1個人只露出下半身，她一眼認出是自己的女兒，卻報警抓賊。警方和消防隊趕抵，設法把洞挖大救人，林姓女子獲救之後說，「對！我就是要去偷錢。」

據了解， 47歲林女有毒品竊盜前科，住在新莊區昌隆街某5層老舊公寓頂樓加蓋屋，她的69歲母親住在正下方5樓。本月4日下午3時許，林母被屋後傳出巨大聲響嚇到，查看發現是自己的女兒踩破塑料雨遮，露出2條腿懸在半空中晃來晃去，拚命想去踩鐵窗橫桿支撐體重。

新莊警分局接獲110通報「有小偷卡在陽台上」，連忙請中港派出所員警趕往查看，並轉報119支援。警方和消防隊抵達公寓頂樓，探出女兒牆向下查看，發現林女只剩上半身露在外面。

員警和消防隊員樓上、樓下折返查看，思考著該從上還是從下方營救，最後決定再把破洞挖大，由上方把林女抬出脫困，幸好她只受到輕微擦挫傷。最後母女倆都被請到派出所協助調查。

林母堅持對女兒提出告訴，氣呼呼用台語說，「她以前就偷過我的錢，拿去買『痟藥仔（毒品）』，吃了就『痟痟（瘋瘋癲癲）』，這次鐵窗還被她弄壞，損失約5千元，不想再原諒她了」。

林女坦承當時打算攀爬後陽台鐵窗進入5樓偷錢，警詢後被依竊盜未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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林姓女子踩破母親住處後陽台雨遮，身體卡在半空中只露出2條腿。母親認出是她，卻立刻報警說「有小偷卡在陽台上」。記者林昭彰／翻攝
林姓女子踩破母親住處後陽台雨遮，身體卡在半空中只露出2條腿。母親認出是她，卻立刻報警說「有小偷卡在陽台上」。記者林昭彰／翻攝
消防隊員趕抵支援，決定用破壞器材把破洞再挖更大，由上方把林女抬出脫困，幸好她只受到輕微擦挫傷。記者林昭彰／翻攝
消防隊員趕抵支援，決定用破壞器材把破洞再挖更大，由上方把林女抬出脫困，幸好她只受到輕微擦挫傷。記者林昭彰／翻攝

鐵窗 毒品 竊盜 新北

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