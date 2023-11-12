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昨才服刑出獄！台鐵九曲橋女廁驚見僵硬男屍 疑吸毒身亡將相驗死因

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昨才服刑出獄！台鐵九曲堂女廁驚見僵硬男屍 疑吸毒身亡將相驗死因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台鐵九曲堂站一處女廁清潔人員今天下午2時40分許欲打掃時，發現其中一間廁所門緊閉，打開門後，在馬桶上的男子整個人倒臥，嚇得報案；警方發現男子身體僵硬已死亡，地上留有注射針筒及空夾鏈袋，根據身上資料，發現是昨天才勒戒處分出獄的謝姓男子，將報請檢察官相驗死因。

警方調查，台鐵九曲堂站一處女廁清潔人員今天下午2時40分打掃女廁時，發現其中一間女廁的門上鎖，敲了敲門，無人回應，清潔人員不以為意先行打掃其他廁所。

後清潔人員又再度敲了上鎖的女廁門，仍見無人回應，於是將門打開，一名坐在馬桶上的男子整個人倒臥下來，已明顯死亡，嚇得趕緊報警。

高雄分駐所及偵查隊員警到場勘查，發現死者身體僵硬、死亡多時，地上遺留一支注射針筒及一枚小夾鏈空袋，警方根據死者身上證件，查出是謝姓男子（42歲），由於現場無打鬥痕跡，謝男身上無明顯外傷，研判無他殺之嫌。

據了解，謝男上月甫因毒品案件勒戒處分，昨才出獄，今就被人發現死在廁所，警方懷疑謝男吸毒身亡，將報請檢察官相驗，以查明確切死因。

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台鐵九曲堂一處女廁今天下午驚見一名身體僵硬男屍，地上遺留針筒，警方查出死者是謝姓男子。記者石秀華／翻攝
台鐵九曲堂一處女廁今天下午驚見一名身體僵硬男屍，地上遺留針筒，警方查出死者是謝姓男子。記者石秀華／翻攝

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