聽新聞
test
0:00 / 0:00
倒臥九曲堂車站女廁馬桶…42歲男身旁留針筒、空夾鏈袋 已死亡多時
高雄大樹區九曲堂火車站女廁，今天下午2時50分許發現一名男子倒臥在馬桶上，警消獲報後到場，該男子已無呼吸心跳，明顯死亡，經查死者為42歲謝姓男子，身旁有注射針筒及空夾鏈袋，是否為吸毒過量或其他原因致死，將由檢察官相驗解剖釐清。
今下午2時許， 九曲堂火車站清潔人員打掃時，因女廁反鎖無人回應，解鎖打開後發現謝男倒臥馬桶上，嚇得清潔工連忙報警。
警消到場時，謝男已明顯死亡，且屍體僵硬，推估死亡時間已有數小時，未再送醫。鑑識人員抵達後，在謝男身旁發現注射針筒及空夾鏈袋，已採證帶回化驗，已報請檢察官相驗釐清是否吸食毒品或其他原因死亡。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言