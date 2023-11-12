透天厝門口掛黑色布簾 竟暗藏妞妞職業賭場
台南市安南區北安路3段巷內一棟4樓透天厝民宅，門前窗戶掛滿黑色窗簾，假日總有多名男女進出，市警三分局接獲檢舉蒐證後，昨天傍晚破獲「妞妞」職業賭場，當場查扣賭資1萬多元、撲克牌、骰子等證物，並帶回許姓賭場負責人及9名賭客共計10人，許依賭博罪嫌法辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰。
臺南市政府警察局第三分局近日持續執行「清源專案3.0」工作，針對「曾遭檢舉不法處所」進行複試查訪時，發現安南區北安路3段巷弄內4樓透天厝民宅，門前窗戶掛滿黑色窗簾，且假日總有多名男女進出，情狀相當可疑。
台南市警二分局也有提供相關情資，研判該處疑似有從事不法情事，市警三分局和二分局共組專案小組，並加強該處所蒐證，昨天傍晚6點多見時機成熟，持台南地方法院核發之搜索票進入屋內查緝，查獲俗稱「妞妞」職業賭場，當場查扣賭資1萬800元、抽頭金200元、撲克牌、骰子及手機等證物，並帶回賭場許姓負責人（40歲）及賭客共計10人，警詢後許依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰。
據了解，許在該處經營賭場近2個月且為掩人耳目，大多在周六或周日假日才開賭。
台南市警三分局表示，流動性職業賭場為躲避查緝，經常會以各種阻絕器材來干擾或阻擋員警蒐證，且賭場易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，影響社會治安甚鉅；警方對於轄內流竄職業賭場，不分平日或假日，持續展現取締決心，提供社區居民一個安全、宜居的生活空間。
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