新北男自學種大麻 警追查來源竟是研究生

新北市45歲陳姓男子為取得大麻吸食，竟來到宜蘭縣礁溪承租民宅栽種大麻。新北市刑警大隊接獲線報前往查緝，起獲7株活體大麻植栽。陳男被逮後供稱大麻來源是就讀宜蘭某大學的謝姓、官姓2名研究生，警方再循線至2人住處查緝，當場查扣大麻煙草及煙油等證物，謝、官2人坦承販售，詢後依毒品罪嫌送辦。

據了解，家住新北市三峽的陳姓男子，1年多前開始向就讀宜蘭某大學研究所的24歲謝姓男子購買大麻菸草吸食，但因謝男已於今年畢業，陳男擔心日後會失去毒品來源，竟異想天開請謝男幫忙購買大麻種子，準備自行栽種使用。陳男還上網開始學習種植培養大麻知識，並購買土壤酸鹼檢測劑、幫浦及照明設備，還在宜蘭縣礁溪承租民宅開始自種大麻。

新北市刑大接獲線報有人栽種大麻，警方經蒐證後見時機成熟，持搜索票前往宜蘭縣礁溪鄉1間民宅攻堅，查獲陳男在室內以照明燈栽種大麻，並起出7株尚未收成的大麻活株。警方發現陳男種植技術很差，除了查獲的7株尚未收成的活體大麻外，還有9株已枯死的大麻植栽。

警方偵訊後發現陳男種植的大麻種子來自謝男，於是循線至新店區將謝男逮捕，並查出謝男上游為研究所學長官姓男子，日前再循線將官男逮捕，還在2人住處查扣大麻煙草105公克、大麻煙油115公克。