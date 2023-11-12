持槍辯稱保護自己 酒駕男對空發1槍被捕稱無殺傷力 結果GG

江姓男子酒後開車上路，當街持非制式手槍從車內天窗朝空中擊發1槍被捕。基隆地院審理時，江男辯稱手槍沒殺傷力，但法官從他辯稱擁槍是為保護自己，認為江已知手槍可正常擊發，不至於走火炸膛，才敢在車內開槍，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑5年6月。全案可上訴。

判決指出，江男在2017、2018年間，受真實姓名不詳暱稱「老育」的人委託，代為保管1支非制式手槍，「老育」在1、2年後死亡。江男原本把槍藏放在住處，有了車子之後，改放在車上「想保護自己」。

去年11月28日2點到3點多，江男在基隆市仁三路一家橘子酒吧喝了3瓶啤酒，離開酒吧後開車上路，3點多行經愛四路時，江持這把非制式手槍從車內透過天窗，對空擊發1槍，驚動附近人車。

警方接獲報案前往處理，盤查江男及同車的陳姓男子。江男同意員警檢查車內物品，警方在副駕駛座腳踏墊起出手槍1支和空彈殼。員警另在陳男的包包內發現2顆子彈，江指那是他放進去的，只是沒辦法擊發出去的子彈模型。

員警查扣江男車上的非制式手槍1支、不具殺傷力非制式子彈2顆及已擊發的9mm制式空包彈彈殼1顆。員警同時對江男實施酒測，呼氣酒精濃度為每公升0.41毫克，帶回偵詢後送辦。

基隆地檢署檢察官偵查後起訴，法院審理時，江男承認持有手槍，但否認有殺傷力，他的律師則辯護說，應以試射法進行鑑定。

法官指出，槍枝殺傷力及相關鑑定，無論採檢視法、性能檢驗法、動能測試法，均屬適法的鑑驗方法，並非僅以實彈試射為唯一或絕對必要方法。江男持有的非制式手槍經警進行槍枝性能檢測，刑事局鑑定認具殺傷力，不採用辯護人辯詞。

法官認為，若江男確認這把手槍無法擊發，僅只是模型，為何他會認為這把槍可以「保護自己」？可見他知道手槍是可正常擊發的槍枝。江男也因知道是可發射子彈、具有殺傷力槍枝，才會將槍枝、彈匣、子彈分別藏放在車輛及友人包包內，避免同時遭警方查獲。

法官也推論江男已先行確認手槍可正常擊發，否則應無干冒槍枝走火炸膛風險，在無任何防護設施之下，在車內持槍對空擊發，依未經許可持有非制式手槍罪，判刑5年6月，併科罰金5萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日。又犯公共危險罪處刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。