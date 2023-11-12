抓到了！台中男感情糾紛開一槍 案發3小時人落網

台中市黃姓男子因感情糾紛，昨天前往曾姓前女友住處，對空鳴槍一發後逃逸，警方獲報後展開偵辦，在昨晚10時許，將黃男緝捕到案，身上查獲一個彈匣、兩把刀械，但無查獲涉案手槍，黃否認有開槍犯行，辯稱僅持刀恐嚇，全案警詢後將依槍砲罪移送台中地檢署，建請檢方聲押。

第二警分局在昨天晚間7時許，接獲民眾報案，有歹徒在北區東光三街開槍，警方到場調查，涉案黃姓男子（29歲）因日前與曾姓前女友因網路貼文爭執，昨晚7時許，開車到曾女位於北區的住家樓下，要求當面談判，但曾女拒不見面，黃男即對空鳴槍，幸未造成人員傷亡。

曾母向警方報案後，第二警分局成立專案小組查緝，報請台中地檢署檢察官指揮，昨晚10時許，專案小組在文心南路將黃男查緝到案，他身上起獲彈匣1個，另在車上起獲管制刀械2把。

經查，黃男矢口否認開槍，辯稱僅拿刀恐嚇，但本案依現場跡證、目擊證人指證，全案在警詢後，將依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪移送台中地檢署偵辦，建請檢方予以聲押，專案小組將持續追查槍枝去向。