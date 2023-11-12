竊河川地種大麻 泰男判5年半

泰國籍賴姓男子在台南永康農地種大麻，周圍種辣椒、香茅掩飾，警方循線逮捕賴男。記者石秀華／翻攝 近來網紅呼麻議題延燒，台南有名泰國籍賴姓男子長期竊占溪河川地，土地面積達五三四三多平方公尺，不僅搭建工寮、雞舍，更大膽種起二級毒品大麻，被警方循線查獲送辦，法官依製造毒品罪判賴男五年六月徒刑，並追徵竊占土地所得上萬元。

檢警調查，賴男竊占坐落台南永康垃圾資源回收場斜對面的許縣溪河川地，前年擅自在土地上搭建工寮及烘乾室，並種植辣椒、香茅等作物。

去年八月，賴男更在土地上將大麻種子培育發芽，栽種成大麻植株，待植株成熟後，以日曬乾燥方式，製成可供施用的大麻菸花、菸草。高雄警方今年六月持搜索票搜索，扣得大麻植株一七一株、大麻種子一包、乾燥大麻花及葉六包。

警方檢視葉片外觀均具大麻特徵，隨機抽樣十五株檢驗均含大麻成分，隨機抽樣二十顆種子進行發芽試驗，發現有九顆含大麻成分，種子發芽率百分之四十五。

案經檢方起訴後，法院認為，賴男種植的大麻已完成生長，他以大麻種子種植大麻成株，收成大麻花、葉，要抽的時候，再用菜刀、砧板剁碎成大麻碎末，點火吸食，行為上已有製造行為。

賴男竊占國有地迄今未與台南市府水利局達成和解，也未回復土地原狀，合議庭認為此部分屬不當得利，依申報地價計算，不法所得約三萬餘元。

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